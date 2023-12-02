В Украине в 2024 году изменятся правила назначения пенсий. Если в 2023 году в 60 лет на заслуженный отдых могут выйти те, кто имеет 30 лет стажа, то в 2024 году требования усилят.

В 2024 году в Украине планируется внести изменения в условия назначения пенсий, которые предусматривают увеличение количества лет стажа для выхода на заслуженный отдых.

Уже в 2024 году требования по выходу на пенсию усилятся, требуя 31 год стажа для получения пенсии. С каждым следующим годом требования к стажу будут расти, достигая минимума в 35 лет стажа. Такие условия вытекают, соответственнов Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Этот период повышенных требований к стажу будет длиться четыре года. С учетом таких изменений, лицам, которые будут достигать 60 лет после 2028 года, необходимо иметь не менее 35 лет стажа для выхода на пенсию в срок. Тем, кому 60 лет исполнится раньше 2028, следует учесть рост требований:

2023 год: от 30 лет стажа;

2024 год: от 31 года;

2025 год: от 32 лет;

2026 год: от 33 лет;

2027 год: от 34 лет;

2028 год: от 35 лет.

Те, кто не отвечает этим условиям, могут выходить на пенсию в 63 года. Для этого до достижения возраста 63 лет нужно набрать соответствующий стаж:

2023 год: от 20 до 30 лет;

2024 год: от 21 до 31 года;

2025 год: от 22 до 32 лет;

2026 год: от 23 до 33 лет;

2027 год: от 24 до 34 лет;

2028 год: от 25 до 35 лет.

Чтобы получить пенсию в 65 лет, необходимо иметь не менее 15 лет стажа. По расчетам Минсоца, в 2028 году только половина украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет, 5% смогут выйти на пенсию в 65 лет, а остальные будут иметь возможность уйти на пенсию в 63 года.

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