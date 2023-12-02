Нещодавно вступили в силу зміни в Правила дорожнього руху (ПДР), і поліція вже розпочала переслідування порушників нових норм. Стало відомо, за що штрафує поліція.

Згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про правопорушення в сфері дорожнього руху (КУпАП), стоянка автомобілів на магістральних трасах поза населеними пунктами і спеціально відведених місцях заборонена для всіх учасників дорожнього руху. За порушення доведеться сплатити штрафи.

Поліція активізувала контроль за порушеннями цього правила дорожнього руху, і патрульні склали понад шість протоколів на трасі Київ – Харків протягом однієї нічної зміни. Порушники сплатили штрафи.

Поліція нагадує, що згідно з підпунктом 15.11 Правил дорожнього руху України, у темний час доби або при обмеженій видимості дозволяється стоянка поза населеними пунктами лише на спеціально відведених для цього майданчиках або поза проїзною частиною.

Зараз неправильно припарковані автомобілі евакуюють приватні фірми спільно з інспекцією з паркування. Це практично бізнес, оскільки вартість викупу евакуйованого авто з майданчика може сягати 2 000 гривень. Тим часом до бюджету надходить лише частина цих коштів у вигляді штрафу за порушення правил паркування в розмірі 340 гривень.

Також останнім часом у деяких регіонах правоохоронці почали виписувати штрафи водіям за прострочені тимчасові посвідчення водія – офіційна назва – посвідчення водія, видане вперше. Сума штрафу складає 3400 гривень.

Також зараз за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год водій отримує штраф у розмірі 340 гривень, а за перевищення на 50 км/год – 1700 гривень. Обговорюється введення змін в шкалу штрафів, щоб зробити її більш пропорційною до швидкості.

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