Полиция активизировала контроль за нарушениями правил дорожного движения и начала выписывать штрафы.

Недавно вступили в силу изменения в ПДД, и полиция уже начала преследование нарушителей новых норм. Стало известно, за что штрафует полиция.

Согласночасти 1 статьи 122 Кодекса Украины о правонарушениях в сфере дорожного движения (КУоАП), стоянка автомобилей на магистральных трассах вне населенных пунктов и специально отведенных местах запрещено для всех участников дорожного движения. За нарушение придется уплатить штрафы.

Полиция активизировала контроль за нарушениями этого правила дорожного движения, и патрульные составили более шести протоколов на трассе Киев – Харьков в течение одной ночной смены. Нарушители уплатили штрафы.

Полиция напоминает, что согласно подпункту 15.11 Правил дорожного движения Украины, в темное время суток или при ограниченной видимости разрешается стоянка вне населенных пунктов только на специально отведенных для этого площадках или вне проезжей части.

Сейчас неправильно припаркованные автомобили эвакуируют частные фирмы совместно с инспекцией по парковке. Это практически бизнес, поскольку стоимость выкупа эвакуированного авто с площадки может достигать 2000 гривен. Между тем, в бюджет поступает лишь часть этих средств в виде штрафа за нарушение правил парковки в размере 340 гривен.

Также в последнее время в некоторых регионах правоохранители начали выписывать штрафы водителям за просроченные временные водительские удостоверения – официальное название – водительское удостоверение, выданное впервые. Сумма штрафа составляет 3400 грн.

Также сейчас за превышение скорости более 20 км/ч водитель получает штраф в размере 340 гривен, а за превышение на 50 км/ч – 1700 гривен. Обсуждается введение изменений в шкалу штрафов, чтобы сделать ее более пропорциональной скорости.

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