Ініціатива спрямована на зменшення навантаження на електромережі та раціональне використання електроенергії.

Уряд готує приємний сюрприз для українських пенсіонерів - безкоштовні енергозберігаючі лампочки. Щоб скористатися цим подарунком, необхідно виконати лише одну умову. Про це розповіли юристи з посиланням на заяву Кабміну.

Ініціатива спрямована на зменшення навантаження на електромережі та раціональне використання електроенергії.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з створення умов для ефективного споживання електроенергії.

Тепер кожен пенсіонер може отримати 5 безкоштовних лампочок. Для цього потрібно просто відвідати відділення Укрпошти з пенсійним посвідченням. Це спростить процес видачі лампочок перед початком осінньо-зимового періоду, коли збільшується споживання електроенергії.

Запроваджено можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу безпосередньо в відділеннях "Укрпошти".

Важливо відзначити, що наразі немає деталей на урядовому порталі чи офіційних ресурсах Укрпошти щодо умов та часу введення цієї ініціативи. Тому рекомендується чекати подальших оголошень.

Варто нагадати, що в Україні частина пенсіонерів має право на доплати до виплат. Йдеться про вікові доплати. Їхній щомісячний розмір становить від 300 до 570 грн. Вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. Надалі кожні п'ять років ця надбавка зростає.

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