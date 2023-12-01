Правительство готовит приятный сюрприз для украинских пенсионеров – бесплатные энергосберегающие лампочки. Чтобы воспользоваться этим подарком необходимо выполнить только одно условие. Об этом рассказали юристы со ссылкой на заявление Кабмина.

Инициатива направлена ​​на уменьшение нагрузки на электросети и рациональное использование электроэнергии.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию условий эффективного потребления электроэнергии.

Теперь каждый пенсионер может получить пять бесплатных лампочек. Для этого нужно просто посетить отделение Укрпочты с пенсионным удостоверением. Это упростит процесс выдачи лампочек перед началом осенне-зимнего периода, когда увеличивается потребление электроэнергии.

Введена возможность получения пенсионерами по 5 светодиодных ламп на одного человека непосредственно в отделениях "Укрпочты".

Важно отметить, что пока нет деталей на правительственном портале или официальных ресурсах Укрпочты относительно условий и времени введения этой инициативы. Поэтому рекомендуется ждать дальнейших объявлений.

Следует напомнить, что в Украине часть пенсионеров имеет право на доплаты к выплатам. Речь идет о возрастных доплатах. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка растет.

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