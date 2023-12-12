Кухонні рушники - невід’ємна частина нашого дому, які не тільки використовуються для витирання рук і посуду, але і служать чудовим декоративним елементом.

Однак з часом вони можуть стати свідками боротьби з різними плямами, які здаються непереможними. Існують ефективні лайфхаки, які допоможуть вам позбутися навіть найзаразливіших застарілих плям.

Лимонний заряд

Лимон має відбілюючі властивості, які можуть бути використані для видалення плям із кухонних рушників. Вижміть сік з лимона і нанесіть його на застарілі плями. Дайте соку трошки вбратися, а потім помийте рушники в холодній воді. Цей метод ефективний для видалення плям від кави, чаю та інших напоїв.

Содовий спосіб

Сода - чудовий засіб для видалення різних забруднень. Змішайте соду з водою до утворення пасти і нанесіть на плями. Дайте соді працювати протягом 15-20 хвилин, а потім ретельно промийте рушники. Сода допоможе не лише видалити плями, а й покращить запах тканини.

Оцет - справжній союзник

Оцет відомий своїми властивостями видалення плям і освіження тканин. Змочіть застарілі плями оцтом, зачекайте деякий час, а потім виперіть. У вас залишаться не лише бездоганно чисті рушники, але й приємний аромат свіжості.

Гаряча вода та сіль

Створіть розчин із гарячої води та солі і покладіть рушники у цей розчин на кілька годин. Сіль допомагає відокремити бруд та плями від тканини, забезпечуючи ефективне прання.

Використання перекису водню

Перекис водню - ще один відмінний засіб для видалення застарілих плям. Нанесіть його на забруднені місця, зачекайте деякий час і вимийте рушники. Пам’ятайте, що перекис може мати відбілюючий ефект, тому рекомендується перевірити його на невеликому елементі тканини перед використанням.

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