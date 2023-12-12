Кухонные полотенца – неотъемлемая часть нашего дома, которые не только используются для вытирания рук и посуды, но и служат отличным декоративным элементом.

Однако со временем они могут стать свидетелями борьбы с разными пятнами, которые кажутся непобедимыми. Существуют эффективные лайфхаки, которые помогут вам избавиться даже от самых уязвимых устаревших пятен.

Лимонный заряд

Лимон обладает отбеливающими свойствами, которые могут быть использованы для удаления пятен из кухонных полотенец. Выжмите сок из лимона и нанесите его на устаревшие пятна. Дайте соку немножко впитаться, а затем помойте полотенца в холодной воде. Этот способ эффективен для удаления пятен от кофе, чая и других напитков.

Содовый способ

Сода – отличное средство для удаления различных загрязнений. Смешайте соду с водой до образования пасты и нанесите на пятна. Дайте соде работать в течение 15-20 минут, а затем тщательно промойте полотенца. Сода поможет не только удалить пятна, но и улучшит запах ткани.

Уксус – настоящий союзник

Уксус известен своими свойствами удаления пятен и освежения тканей. Смочите устаревшие пятна уксусом, подождите некоторое время, а затем постирайте. У вас останутся не только чистые полотенца, но и приятный аромат свежести.

Горячая вода и соль

Создайте раствор из горячей воды и соли и положите полотенца в этот раствор на несколько часов. Соль помогает отделить грязь и пятна от ткани, обеспечивая эффективную стирку.

Использование перекиси водорода

Перекись водорода – еще одно отличное средство для удаления устаревших пятен. Нанесите его на загрязненные места, подождите некоторое время и вымойте полотенца. Помните, что перекись может оказать отбеливающий эффект, поэтому рекомендуется проверить его на небольшом элементе ткани перед использованием.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме