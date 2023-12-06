У зв'язку з війною, розпочатою росією в Україні, нам знайомі часті блекаути. Ось кілька простих порад, які допоможуть вам залишатися на зв'язку в такі часи.

Заряджайте ваші пристрої завчасно

Перед очікуванням можливого блекауту завжди переконайтеся, що ваші мобільні пристрої повністю заряджені. Це дозволить вам мати доступ до зв'язку протягом перших годин після втрати електроенергії.

Використовуйте портативні зарядні пристрої

Якщо очікується тривалий період без електропостачання, портативні зарядні пристрої можуть стати вашими найкращими друзями. Заздалегідь завантажте їх енергією, щоб мати можливість заряджати свої пристрої в разі потреби.

Використовуйте енергозберігаючі режими

Якщо вам не вдасться зарядити свій смартфон чи планшет, використовуйте енергозберігаючі режими. Знизьте яскравість екрану, вимкніть непотрібні функції та додатки, щоб продовжити час роботи вашого пристрою.

Зберігайте важливі контакти офлайн

Переконайтеся, що важливі контакти збережено в пам'яті вашого пристрою, а не тільки в хмарних сервісах. Таким чином, ви матимете доступ до них, навіть якщо втратите підключення до Інтернету.

Використовуйте радіо

Під час блекауту інтернет та мобільна мережа можуть бути недоступними. Радіо може стати цінним інструментом для отримання інформації та зв'язку. Переконайтеся, що у вас є робочий портативний радіоприймач.

Спілкуйтеся тактично

Якщо ви використовуєте телефон для спілкування з іншими, обмежте тривалість розмови та утримуйтеся від надмірного використання інтернету. Це допоможе зберегти заряд вашого пристрою на довший час.

Майте план екстреного зв'язку

Заздалегідь узгодьте з родиною та друзями план екстреного зв'язку. Визначте основні місцезнаходження, де ви зможете зустрітися або обмінюватися інформацією.

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