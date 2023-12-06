В связи с войной, начатой ​​россией в Украине, нам знакомы частые блекауты. Вот несколько простых советов, которые помогут вам оставаться на связи в такие времена.

Заряжайте ваши устройства раньше времени

Перед ожиданием возможного блэкаута всегда убедитесь, что мобильные устройства полностью заряжены. Это позволит вам иметь доступ к связи в течение первых часов после потери электроэнергии.

Используйте портативные зарядные устройства

Если ожидается длительный период без электроснабжения, портативные зарядные устройства могут стать лучшими друзьями. Заранее загрузите их энергией, чтобы при необходимости заряжать свои устройства.

Используйте энергосберегающие режимы

Если вам не удастся зарядить смартфон или планшет, используйте энергосберегающие режимы. Снизьте яркость экрана, выключите ненужные функции и приложения, чтобы продлить время работы устройства.

Сохраняйте важные контакты офлайн

Убедитесь, что важные контакты сохранены в памяти устройства, а не только в облачных сервисах. Таким образом, вы будете иметь доступ к ним, даже если потеряете подключение к Интернету.

Используйте радио

Во время блэкаута интернет и мобильная сеть могут быть недоступны. Радио может стать ценным инструментом для получения информации и связи. Убедитесь, что у вас есть рабочий портативный радиоприемник.

Общайтесь тактически

Если вы используете телефон для общения с другими пользователями, ограничьте продолжительность разговора и воздерживайтесь от чрезмерного использования Интернета. Это поможет сохранить заряд вашего устройства на более длительное время.

Имейте план экстренной связи

Заранее согласуйте с семьей и друзьями план экстренной связи. Определите основные местонахождение, где вы сможете встретиться или обмениваться информацией.

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