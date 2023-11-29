Таро - це свого роду дорожня карта, яка нагадує, в якому напрямку рухатися в певний період життя.

Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний 29 листопада.

Ви можете вибрати, чи слідувати пораді чи ні, чи розмірковувати над глибшим змістом, залишаючи певні речі на волю випадку.

Незалежно від того, що ви вирішите робити з тим, що написано в гороскопі Таро, часто існує елемент істини, який ви можете так чи інакше застосувати до свого життя.

Ось що говорить гороскоп Таро на день для кожного зодіаку знака і що може вас чекати.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 29 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Проводити час на самоті сьогодні може бути дуже корисним для вас.

Ви можете використовувати цей час для роботи над особистими проектами або дорученнями та зробити кілька справ, не відволікаючись.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Зосередьтеся на подяки, Телець. У житті так багато речей, за які можна бути вдячними.

Ви можете бачити тільки те, що потрібно виправити або відремонтувати, але не забувайте, що у вашому житті є безліч областей, де все добре. Святкуйте їх.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

"Ви капітан свого корабля", Близнюки.

Життя сповнене рішень, і хоча хвилі життя можуть впливати на напрямок, в якому ви підете, ви все одно можете взяти ситуацію під контроль та спрямувати себе туди, де вам потрібно.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Життя – це вивчення уроків, які викладаються на даний момент.

Ви можете не усвідомлювати кожен досвід і всю повноту того, що він вносить у ваше життя в даний момент.

Але коли ви думаєте та розмірковуєте над тим, що сталося, ви можете отримати більш глибоке розуміння.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Звертайте увагу на те, що чуєте, і завжди читайте між рядками. Люди спілкуються, але завжди ясно висловлюють свої думки.

Вам доведеться розшифрувати, що мають на увазі і як реагувати після того, як ви дійсно зрозуміли взаємодію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Цей день може виявитися вам напруженим, але це не означає, що він не закінчиться на позитивній ноті. Одночасно відбувається багато речей.

Ви можете не знати, що робити в той чи інший момент, але тримайте підборіддя піднятим. Хороші речі приходять у скрутні часи, а сильні шторми приносять дивовижні результати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Ваша внутрішня сила є справжнім даром.

Ви ніколи по-справжньому не усвідомлюєте, наскільки ви напрочуд стійкі, поки стосунки або ситуація не змусять вас зайти далі, ніж вам коли-небудь доводилося йти в минулому.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Партнерські чи романтичні стосунки можуть сьогодні переживати важкі часи.

Люди можуть пліткувати, приховувати образу і створювати драму без жодної реальної причини.

Ціль на сьогодні – не стати частиною проблеми, а залишитися частиною рішення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Вкладення грошей зараз може здатися дуже ризикованим.

Ви хочете бути впевнені, що те, куди ви вирішите вкласти свої гроші, може дати вам найкращі результати, не втративши при цьому все.

Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем фінансового планування, коли намагаєтеся прийняти важливі рішення.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ви повірили в когось і закохалися. Люди можуть бути непередбачуваними та діяти не так, як очікували. Ви приховали своє серце і зачепили свої почуття. Зараз боляче, але згодом ти видужаєш.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Шістка Меч.

Чи варте розбіжність того? В даний момент пристрасть, яку ви відчуваєте до когось, може пізніше стати жаром, що роздмухує полум'я запеклої суперечки. Зрештою, люди важливіші за речі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Справи у вас йдуть на виправлення. Навіть у важкі часи у вашому житті є позитивна сторона.

Ніколи не знаєш, що може принести поганий день. Це може привести вас туди, куди потрібно піти пізніше.

Джерело: yourtango.

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