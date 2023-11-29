Таро — это своего рода дорожная карта, которая подсказывает, в каком направлении двигаться в определенный период жизни.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 29 ноября.

Вы можете выбрать, следовать ли совету или нет, или размышлять над более глубоким смыслом, оставляя определенные вещи на волю случая.

Независимо от того, что вы решите делать с тем, что написано в гороскопе Таро, часто существует элемент истины, который вы можете так или иначе применить к своей жизни.

Вот что говорит гороскоп Таро на день для каждого знака зодиака и что может вас ожидать.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 29 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Проводить время в одиночестве сегодня может быть очень полезно для вас.

Вы можете использовать это время для работы над личными проектами или поручениями и сделать несколько дел, не отвлекаясь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Сосредоточьтесь на благодарности, Телец. В жизни есть так много вещей, за которые можно быть благодарными.

Вы можете видеть только то, что нужно исправить или отремонтировать, но не забывайте, что в вашей жизни есть множество областей, в которых все хорошо. Празднуйте их.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

«Вы капитан своего корабля», Близнецы.

Жизнь полна решений, и хотя волны жизни могут влиять на направление, в котором вы пойдете, вы все равно можете взять ситуацию под контроль и направить себя туда, где вам нужно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Жизнь – это изучение уроков, которые преподаются в данный момент.

Вы можете не осознавать каждый опыт и всю полноту того, что он привносит в вашу жизнь в данный момент.

Но когда вы думаете и размышляете над тем, что произошло, вы можете получить более глубокое понимание.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Обращайте внимание на то, что слышите, и всегда читайте между строк. Люди общаются, но не всегда ясно выражают свои мысли.

Вам придется расшифровать, что имеется в виду и как реагировать после того, как вы действительно поняли взаимодействие.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Этот день может оказаться для вас напряженным, но это не значит, что он не закончится на позитивной ноте. Одновременно происходит множество вещей.

Вы можете не знать, что делать в тот или иной момент, но держите подбородок поднятым. Хорошие вещи приходят в трудные времена, а сильные штормы приносят удивительные результаты.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Ваша внутренняя сила – настоящий дар.

Вы никогда по-настоящему не осознаете, насколько вы удивительно устойчивы, пока отношения или ситуация не заставят вас зайти дальше, чем вам когда-либо приходилось идти в прошлом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Партнерские или романтические отношения могут сегодня переживать трудные времена.

Люди могут сплетничать, затаивать обиду и создавать драму без всякой реальной причины.

Цель на сегодня – не стать частью проблемы, а остаться частью решения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Вложение денег сейчас может показаться очень рискованным.

Вы хотите быть уверены, что то, куда вы решите вложить свои деньги, может принести вам наилучшие результаты, не потеряв при этом все.

Обязательно проконсультируйтесь с специалистом по финансовому планированию, когда пытаетесь принять важные решения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Вы поверили в кого-то и влюбились. Люди могут быть непредсказуемыми и действовать не так, как ожидали. Вы скрыли свое сердце и задели свои чувства. Сейчас больно, но со временем ты поправишься.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Стоит ли разногласие того? В данный момент страсть, которую вы испытываете к кому-то, может позже стать жаром, раздувающим пламя ожесточенного спора. В конце концов, люди важнее вещей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Дела у вас идут на поправку. Даже в трудные времена в вашей жизни есть положительная сторона.

Никогда не знаешь, что может принести плохой день. Это может привести вас туда, куда вам нужно пойти позже.

Источник: yourtango.

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