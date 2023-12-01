Прогнозується, що податкові перевірки будуть відновлені з 1 грудня 2023 року.

Верховна Рада розблокувала можливість проведення податкових перевірок. Відповідні постанови, які заважали цьому процесу, не отримали підтримки в парламенті. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Прогнозується, що податкові перевірки будуть відновлені з 1 грудня 2023 року, хоча відповідний законопроєкт наразі ще не отримав підпису президента.

Важливо відзначити, що податкові перевірки будуть відновлені лише для підприємств, які визнаються ризиковими. Зауважте, що податкові перевірки для ФОП першої та другої груп, а також для підприємств із окупованих чи конфліктних територій не відновлюються.

Зазначено, що під час документальних планових податкових перевірок можуть бути включені платники, які відповідають наступним критеріям за 2021 рік:

Мали рівень сплати ННП (податок на прибуток підприємств) менший 50% по галузі, а також ПДВ менше 50% по галузі. Дебіторська заборгованість удвічі перевищує кредиторську. Річний дохід перевищує 10 млн гривень, при цьому загальні витрати становлять понад 75% від суми річного доходу.

Варто зазначити, що в Україні спостерігається зростання ставки податку на доходи банків з 18% до 25-50%, що принесе додаткові 24-25 млрд гривень у бюджет країни за 2023 рік. Передбачається, що це збільшення буде тимчасовим.

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