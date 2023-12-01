Прогнозируется, что налоговые проверки будут возобновлены с 1 декабря 2023 года.

Верховная Рада разблокировала возможность проведения налоговых проверок. Соответствующие постановления, мешавшие этому процессу, не получили поддержки в парламенте. Об этом уведомилв своем Телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Прогнозируется, что налоговые проверки будут возобновлены с 1 декабря 2023 года, хотя соответствующий законопроект пока еще не получил подписи президента.

Важно отметить, что налоговые проверки будут возобновлены только для предприятий, которые признаются рисковыми. Обратите внимание, что налоговые проверки для ФЛП первой и второй групп, а также для предприятий с оккупированных или конфликтных территорий не возобновляются.

Отмечено, что в ходе документальных плановых налоговых проверок могут быть включены плательщики, отвечающие следующим критериям за 2021 год:

Имели уровень уплаты ННП (налог на прибыль предприятий) менее 50% по отрасли, а также НДС менее 50% по отрасли. Дебиторская задолженность в два раза превосходит кредиторскую. Годовой доход превышает 10 млн. гривен, при этом общие расходы составляют более 75% от суммы годового дохода.

Следует отметить, что в Украине наблюдается рост ставки налога на доходы банков с 18% до 25-50%, что принесет дополнительные 24-25 млрд гривен в бюджет страны за 2023 год. Предполагается, что это увеличение будет временным.

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