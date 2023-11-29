"ПриватБанк" включили шантаж та погрожують зіпсувати її коедитну історію, якщо борг не буде погашено.

Деякі клієнти "ПриватБанк" зіштовхуються з труднощами при користуванні своїми рахунками або банківськими картками. Новий негативний відгук про роботу "ПриватБанку" з'явився на спеціалізованому сайті Мінфін.

Цього разу клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що невідомі без запиту та підтвердження списали кошти з її банківської картки. Це сталось о третій ночі, коли жінка ще спала. Внаслудок чого з її картки "ПриватБанк" було списано до несанкціонованого овердрафту 2.500 гривень. Банк не захистив кошти клієнтки.

Клієнтка "ПриватБанк" написала заяву "про шахрайство", а також подала її до поліції. "ПриватБанк" повідомив, що її заява буде розглядатися протягом 120 днів. Але за цей час банк почав нараховувати їй відсоток за користування кредитними грошима, потім зрозумівши, що це не кредитні гроші, списали з депозитних рахунків усі гроші (залишки) щодо погашення цього боргу, який вона не робила.

При цьому оператор "ПриватБанк" телефонує жінці щотиждня з питання про погашення заборгованості, яку вона не робила. Також увімкнули шантаж та погрожують зіпсувати її коедитну історію, якщо борг не буде погашено.

""ПриватБанк" вигадує на ходу відмазки, коли я поставила запитання: "Яким чином з мого рахунку списалися 2.500 гривень?". Мені сказали що це був платіж-підписка, потім це стало платіж на "безпечний сайт". А тепер мені дзвонять щотижня просять погасити борг, який я не робила і ще погрожує мені зіпсувати мені кредитну історію", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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