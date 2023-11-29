В "ПриватБанк" включили шантаж и угрожают испортить ее коэдитную историю, если долг не будет погашен.

Некоторые клиенты "ПриватБанк" сталкиваются с трудностями при пользовании своими счетами или банковскими картами. Новый негативный отзыв о работе "ПриватБанка" появился на специализированном сайте Минфин.

В этот раз клиентка "ПриватБанк" рассказала, что неизвестные без запроса и подтверждения списали средства с ее банковской карты. Это произошло в три ночи, когда женщина еще спала. Вследствие чего с ее карточки "ПриватБанк" было списано в несанкционированный овердрафт 2.500 гривен. Банк не защитил средства клиентки.

Клиентка "ПриватБанк" написала заявление "о мошенничестве", а также подала его в полицию. "ПриватБанк" сообщил, что его заявление будет рассматриваться в течение 120 дней. Но за это время банк начал начислять ей процент за пользование кредитными деньгами, затем поняв, что это не кредитные деньги, списали с депозитных счетов все деньги (остатки) по погашению этого долга, который она не делала.

При этом оператор "ПриватБанк" звонит женщине еженедельно по вопросу погашения задолженности, которую она не делала. Также включили шантаж и угрожают испортить ее коэдитную историю, если долг не будет погашен.

""ПриватБанк" придумывает на ходу отмазки, когда я задала вопрос: "Каким образом с моего счета списались 2.500 гривен?". Мне сказали, что это был платеж-подписка, потом это стало платеж на "безопасный сайт". А теперь мне звонят еженедельно просят погасить долг, который я не делала и еще угрожает мне испортить мне кредитную историю", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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