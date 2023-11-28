Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 28 листопада, відкрийте для себе передбачення на цей день - чи він буде вдалим для вас.

У сьогоднішньому гороскопі Таро кожен знак зодіаку отримує повідомлення, що включає енергію Місяця у Водолії та Сонця у знаку зодіаку Стрільця.

Ось що на вас чекає.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 28 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Жезлов.

Встановіть найвищі стандарти! Кожен має свої особисті правила, за якими він живе. Компроміс може здатися правильним, але будьте впевнені, що те, на що ви погоджуєтесь, не перетинає межі, про які ви потім пошкодуєте.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Люди не згодні. У вас є друг, з яким ви хотіли б помиритися, але іншій людині може знадобитися більше часу, щоб подолати свій біль. Прощення та забування не завжди однакові для кожної людини.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Королева Пентаклів.

Довіряй своїм інстинктам. Ваші інтуїтивні почуття є з якоїсь причини. Вони провідники вашої душі, і важливо уважно прислухатися до того, що каже вся ваша істота, коли щось здається неправильним.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Помірність.

Обміркуйте все добре. Надмірне мислення часто називають поганою якістю, але якщо ви не вирішили проблему, ви продовжуватимете розмірковувати над нею, поки вона не набуде повного сенсу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Ієрофант.

Старомодні способи не завжди погані. Іноді те, як це робилося завжди, працює і продовжуватиме працювати. Не всі зміни хороші.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Емоції можуть бути важкими для керування. У цей час року легко розгубитися. Приділяйте час якісному відпочинку та не кладіть на тарілку речі, якщо вони не потрібні.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Мечів.

Робіть одну справу за один раз. Зосередження уваги на одному завданні, а не на багатозадачності, може здатися, що ви йдете повільнішим шляхом. Приділяючи увагу одній області свого життя за один раз, ви залишаєте менше місця для помилок.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Старий друг може зв'язатися до кінця року. Приємно прогулятися спогадами і згадати моменти дитинства.

Це особливі часи, і їх приємно розділити з людиною, яка була поруч із вами та насолоджувалась ними.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

У вас може виникнути момент замішання. Вибрати, що робити далі, не завжди легко.

Ви повинні продумати свої можливості та ризики. Виберіть те, що має найбільше значення для наступного етапу життя.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Ви готові спробувати щось нове. Існує перехідний період, який ви можете пережити під час переходу від однієї кар'єри до іншої.

Відхід з роботи може бути трохи нервовим, але як тільки ви звикнете до своєї нової ролі, все почне налагоджуватися і стане для вас природним.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Життя може бути важким сходженням. Ви берете на себе свою частку та частку колеги. Можливо, ви не відчуваєте себе готовим виконувати стільки завдань одночасно, але ви впораєтеся з цим завданням та відчуєте себе добре.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Згадайте свої дитячі мрії. Може здатися неймовірним, що ви можете стати тим, ким, на вашу думку, хотіли б бути в дитинстві.

Ніколи не пізно спробувати, і якщо ви готові дотягнутися до зірок і докласти всіх зусиль, небо це межа.

Джерело: yourtango.

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