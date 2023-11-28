Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 28 ноября, откройте для себя предсказания на этот день - будет ли он удачным для вас.

В сегодняшнем гороскопе Таро каждый знак зодиака получает сообщение, включающее энергию Луны в Водолее и Солнца в знаке зодиака Стрельца.

Вот что вас ждет.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 28 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Установите высокие стандарты! У каждого есть свои личные правила, по которым он живет. Компромисс может показаться правильным, но будьте уверены, что то, на что вы соглашаетесь, не пересекает границы, о которых вы потом пожалеете.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Люди не согласны. У вас есть друг, с которым вы хотели бы помириться, но другому человеку может потребоваться больше времени, чтобы преодолеть свою боль. Прощение и забывание не всегда одинаковы для каждого человека.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Доверяй своим инстинктам. Ваши интуитивные чувства существуют по какой-то причине. Они — проводники вашей души, и важно внимательно прислушиваться к тому, что говорит все ваше существо, когда что-то кажется неправильным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Умеренность.

Обдумайте все как следует. Чрезмерное мышление часто называют плохим качеством, но если вы не решили проблему, вы будете продолжать размышлять над ней, пока она не обретет полный смысл.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Иерофант.

Старомодные способы не всегда плохи. Иногда то, как это делалось всегда, работает и будет продолжать работать. Не все изменения хороши.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Эмоции могут быть трудными для управления. В это время года легко растеряться. Уделяйте время качественному отдыху и не кладите на тарелку вещи, если они не нужны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Делайте одно дело за раз. Сосредоточение внимания на одной задаче, а не на многозадачности, может показаться, что вы идете по более медленному пути. Уделяя внимание одной области своей жизни за раз, вы оставляете меньше места для ошибок.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Старый друг может связаться с вами до конца года. Приятно прогуляться по воспоминаниям и вспомнить моменты детства.

Это особенные времена, и их приятно разделить с человеком, который был рядом с вами и наслаждался ими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей.

У вас может возникнуть момент замешательства. Выбрать, что делать дальше, не всегда легко.

Вы должны продумать свои возможности и риски. Выберите то, что имеет наибольший смысл для вашего следующего этапа жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вы готовы попробовать что-то новое. Существует переходный период, который вы можете пережить при переходе от одной карьеры к другой.

Уход с работы может быть немного нервным, но как только вы привыкнете к своей новой роли, все начнет налаживаться и станет для вас естественным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Жизнь может быть трудным восхождением. Вы берете на себя свою долю и долю коллеги. Возможно, вы не чувствуете себя готовым выполнять столько задач одновременно, но вы справитесь с этой задачей и почувствуете себя хорошо.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Вспомните свои детские мечты. Может показаться невероятным, что вы можете стать тем, кем, как вы думали, хотели бы быть в детстве.

Никогда не поздно попробовать, и если вы готовы дотянуться до звезд и приложить все усилия, небо — это предел.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 года для каждого знака Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.