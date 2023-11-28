Чи буде сьогодні твій день і чи зможеш визначитися зі своїм майбутнім? Прочитайте цей гороскоп, щоб дізнатися, яке у вас майбутнє і чого ви хочете досягти. Дізнайтеся про це в гороскопі для 12 знаків. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, присвяти сьогодні частину свого часу медитації. Це допоможе вам вирішити проблему, яка не дає вам спати ночами. Відповідь у вас на долоні, проблема в тому, що кожного разу, коли ви починаєте про це думати, ви відкладаєте її убік, тому що вам це не хочеться. Подолайте цю лінь і не дозволяйте дню пройти, не знайшовши необхідного рішення, і уникайте такої гіркоти. Це вже не вперше, коли з вами трапляється щось подібне і ви місяцями тягнете невелику проблему. Ви отримали нагороду за перетворення мухи слона на гори, і цьому потрібно покласти край. Можливо, ця проблема пов'язана з якимись плітками про вашого партнера. Ви знаєте, що це нісенітниця, але з часом, навіть якщо ви не говорите про це зі своїм партнером, це стало для вас серйозною проблемою. Ви боїтеся, що ваш партнер змінив вам, але плітки не є доказом. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телецю, сьогодні ви змогли доопрацювати всі деталі, яких вам не вистачало у вашому проекті. Просто ви недостатньо стараєтесь і в глибині душі знаєте, що це правда. Насправді, рано чи пізно у вас закінчиться час, тому відкладіть поки що інші зобов'язання і зосередьтеся на цьому. В любові, якщо у вас нещодавно з'явився партнер або ви знайомитесь з кимось, ви можете трохи розчаруватися. Ви зрозуміли, що ця людина не така ідеальна, як вам спочатку здалося, і трохи розчарувалися. Не варто надавати цьому великого значення, тому що це нормальні речі, а ненормальним було те, що ви бачили досконалість у комусь, хто лише людина. Потерпіть трохи, і ви знову знайдете їхні вади чарівними. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, мають настрій, що змінюється день у день. Один добрий день і один поганий, але видно, що вчора був добрий, а сьогодні в тебе не буде гарного настрою. Ви дозволяєте собі подолати негатив, який зазнають деякі з ваших близьких, і надто захоплюєтеся їхніми особистими проблемами. Все це призводить до раптового уповільнення вашої професійної кар'єри, а також зниження вашої здатності спілкуватися з іншими. Особливо з тією людиною, яка вам цікава. Сьогодні вам слід змінити своє ставлення, якщо ви не хочете залишитися назавжди самотніми. Якщо у ваше життя увійшов хтось, і вам все здається чудовим, живіть моментом. Не дозволяйте цій чудовій можливості пройти повз вас, тому що ви думаєте, що вона занадто хороша, щоб бути реальною. РАК

21 червня – 22 липня Рак, перш ніж божеволіти в пошуках відповідних пояснень цього робочого питання, розслабся. Вам не вистачає інформації і ви просто спекулюєте на підставі чуток, які не мають під собою жодної основи. Якщо вашому начальству є що вам сказати, не хвилюйтеся, воно повідомить вас, коли настане час. Вам також слід змінити своє повсякденне ставлення, яке стає для вас трохи токсичним. Визнання своїх помилок коштує вам дорого і заважає вам рости як особистості. Якщо близька людина сьогодні вкаже про недолік, сприйміть це як конструктивну критику. Щось подібне відбувається з вашим партнером, і він, можливо, втомився від вас та вашого незрілого відношення. Коли вас дорікають у тому, чого ви не робите, і в тому, що їм доводиться виконувати всю роботу по дому, замість того, щоб прийняти на себе свою провину, ви дуже злитесь. Таке «дитяче» ставлення стомлює їхню відмінність від вас. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, сьогодні в тебе не буде того мирного дня, на який ти чекав, коли прокинувся. У планах, які ви задумали, можуть виникнути деякі складнощі, і деякі з них, можливо, навіть доведеться скасувати. Перш ніж розлючуватися, зрозумійте, що такі речі іноді трапляються і що ви можете відкласти це на інший раз. Крім того, якщо ви помітили, Всесвіт уже кілька днів подає вам сигнали про те, що йти туди – не найкраща ідея. Навчіться вловлювати сигнали, які надсилають вам зірки, і ви не будете здивовані або розчаровані, якщо щось піде не так, як ви хочете. Іноді щось має піти не так заради вас. На романтичному рівні не соромтеся своєї іноді надчутливості. Якщо у вас побачення в кіно та фільм змушує вас плакати, не стримуйтесь. Їм сподобається ця чутлива сторона. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва, постарайся більше вірити в себе та у свій талант. Не винуйте себе сьогодні, думаючи, що ви не знаєте, що відбудеться на роботі завтра. Зосередьте всі зусилля на покращенні свого резюме та припиніть усю цю непотрібну нісенітницю.

Якщо ви незадоволені своєю роботою чи зараз безробітний, хвилюватись – це нормально. Але скиглість не вирішить ваших проблем. Почніть шукати нову роботу або знайдіть щось, що відповідає вашим економічним та емоційним потребам.

З іншого боку, зірки вказують на те, що є людина, яка сумує за вами і вже кілька днів чекає від вас дзвінка. Якщо ви підете до них у гості, а не просто візьмете слухавку, ви можете зробити їх дуже щасливими. Ви будете дуже задоволені собою, коли повернетесь додому.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, пам'ятайте, що Рим будувався не за один день. Не поспішайте швидко досягти поставленої мети і вирушайте насолоджуватися квітами в саду. Якщо ви не передумаєте, ви, як правило, розчаруєтеся, і це змусить вас дуже легко здатися.

Майте це на увазі зараз, коли ви збираєтеся здатися в досягненні своєї мети зниження ваги. Як ви знаєте, цей процес не є лінійним і просто вимагає більше часу та зусиль з вашого боку. Підніміть собі настрій, Терези, адже сьогодні на вас чекає чудовий день на любовній арені.

Якщо ви у відносинах, ви побачите, як ваш партнер відплатить вам за ваше неймовірне терпіння. Це може бути романтична вечеря чи невелика деталь. З іншого боку, якщо ви самотні, людина, яка вам подобається, спробує вас завоювати.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, схоже, ти втрачаєш деякі можливості, які дає тобі життя, щоб бути щасливим. Щодня ви вибачаєтеся за те, що не виконали певних завдань, які зробили б ваше життя набагато щасливішим. Відповідь на це питання зрозуміла: ви боїтеся бути цілком щасливими.

Ви можете бути здивовані, прочитавши це, але правда, що людей часто лякає сама ідея щастя. Ми настільки звикли до безлічі драм і суперечок, що коли у нас під носом виявляється щось, що може вирішити всі проблеми, ми ховаємося. Подумайте про це сьогодні та постарайтеся стати щасливим раз і назавжди.

На любовному фронті постарайтеся завоювати серце коханої людини. Ви повинні зробити свій внесок, якщо хочете, щоб ці відносини розвивалися, тому що це не відбудеться за помахом чарівної палички. Ви знаєте, що потрібно робити.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, постарайтеся змінити свій режим сну, щоб щодня вставати раніше і максимально використати свій ранок. Ви, звичайно, переживаєте не найкращі часи, але вам буде корисно піти кудись із друзями або зайнятися чимось спортивним ранком. Ви побачите, як поволі повертається характерний для вас гарний настрій.

Ця гіркота може бути спричинена сваркою з партнером або розставанням. Не вірте, що ви єдина людина, яка страждає у цій ситуації, тому що, можливо, ваш партнер теж прагне налагодити стосунки з вами. Тим не менш, зараз не час, оскільки вам обом потрібно дати один одному трохи місця і подумати.

Настав час подивитися, чи справді ви сумуєте за ними, чи просто приховуєте, як погано бути одному. Подумайте про це.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, не ізолюйся від людей, яких любиш, коли переживаєш погані часи. Навпаки, саме в таких ситуаціях нам як ніколи потрібна підтримка та розуміння наших близьких. Але не забудьте добре позначити тих людей, яких ви вважаєте «своїми», тому що ви можете називати другом когось, хто на це не заслуговує.

Ви почали усвідомлювати це в той момент, коли побачили їхню реакцію на свою погану ділянку, але з якоїсь причини ви не розірвали ці стосунки. Тепер ви думаєте, що пройшло занадто багато часу і втрачати їх безглуздо. Ніколи не пізно набратися мужності як особистості і уникнути хибних друзів, які не знають, як жити відповідно до певних обставин.

Намагайтеся побачитися з ними сьогодні і чітко визначити своє рішення та його причину. Вони, ймовірно, будуть здивовані, що ви порушили це питання зараз, але не тому, що вони думають, що вчинили правильно.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолію, сьогодні тобі доведеться попрацювати трохи старанніше, якщо ти хочеш підняти собі настрій. Ваше начальство надало вам сьогодні невелику додаткову відпустку, так що не пропустіть її через поганий настрій. Не те щоб це було чимось новим, зазвичай ви весь свій вільний час псуєте, розмірковуючи про речі з минулого.

Намагайтеся стерти з голови все те, що так і не вийшло. Часто нам доводиться визнати, що все відбувається не так, як ми хочемо, і ми маємо бути достатньо зрілими, щоби прийняти це. Песимізм і негатив зменшать ваш захист та енергію і швидко зроблять вас хворими.

У романтичній сфері ви можете почуватися трохи розгубленим, тому що не знайшли ідеальної людини. Заспокойтеся, адже ви не такі старі, як думаєте, і ця людина може з'явитися тоді, коли ви найменше цього очікуєте.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, можливо, ви забули про послугу, яку обіцяли одному зі своїх найкращих друзів. Обов'язково зробіть це сьогодні, оскільки те, що вони вам не нагадали, не означає, що вони не потребують цього терміново. Вони можуть завжди вважати вас настільки зайнятим, що думають, що вас турбують, але це неправда.

Джерело: magic.horoscope.

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