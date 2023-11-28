Будет ли сегодня твой день и сможешь ли ты определиться со своим будущим? Прочтите этот гороскоп, чтобы узнать, какое у вас будущее и чего вы хотите достичь.

Узнайте это в гороскопе для 12 знаков.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, посвяти сегодня часть своего времени медитации. Это поможет вам решить ту проблему, которая не дает вам спать по ночам. Ответ у вас на ладони, проблема в том, что каждый раз, когда вы начинаете об этом думать, вы откладываете его в сторону, потому что вам это не хочется.

Преодолейте эту лень и не позволяйте дню пройти, не найдя необходимого решения, и избегайте такой горечи. Это уже не первый раз, когда с вами случается нечто подобное и вы месяцами тянете небольшую проблему. Вы получили награду за превращение мухи слона в горы, и этому нужно положить конец.

Возможно, эта проблема связана с какими-то сплетнями о вашем партнере. Вы знаете, что это ерунда, но с течением времени, даже если вы не говорите об этом со своим партнером, это стало для вас серьезной проблемой. Вы боитесь, что ваш партнер изменил вам, но сплетни не являются доказательством.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, сегодня вы смогли доработать все детали, которых вам не хватало в вашем проекте. Просто вы недостаточно стараетесь и в глубине души знаете, что это правда. На самом деле, рано или поздно у вас закончится время, поэтому отложите пока другие обязательства и сосредоточьтесь на этом.

В любви , если у вас недавно появился партнер или вы знакомитесь с кем-то, вы можете немного разочароваться. Вы поняли, что этот человек не так идеален, как вам сначала показалось, и немного разочаровались. Не стоит придавать этому большого значения, потому что это нормальные вещи, а ненормальным было то, что вы видели совершенство в ком-то, кто всего лишь человек.

Потерпите немного, и вы снова найдете их недостатки очаровательными.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, имеют настроение, которое меняется изо дня в день. Один хороший день и один плохой, но видно, что вчера был хороший, а сегодня у тебя не будет хорошего настроения. Вы позволяете себе одолеть негатив, который испытывают некоторые из ваших близких, и слишком увлекаетесь их личными проблемами.

Все это приводит к внезапному замедлению вашей профессиональной карьеры, а также к снижению вашей способности общаться с другими. Особенно с тем человеком, который вам интересен. Сегодня вам следует изменить свое отношение, если вы не хотите навсегда остаться одинокими.

Если в вашу жизнь вошел кто-то, и вам все кажется прекрасным, живите моментом. Не позволяйте этой прекрасной возможности пройти мимо вас, потому что вы думаете, что она слишком хороша, чтобы быть реальной.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, прежде чем сходить с ума в поисках подходящих объяснений этому рабочему вопросу, расслабься. Вам не хватает информации и вы просто спекулируете на основании каких-то слухов, не имеющих под собой никакой основы. Если вашему начальству есть что вам сказать, не волнуйтесь, оно сообщит вам, когда придет время.

Вам также следует изменить свое повседневное отношение, которое становится для вас немного токсичным. Признание своих ошибок обходится вам дорого и мешает вам расти как личности. Если близкий человек сегодня укажет на недостаток, воспримите это как конструктивную критику.

Нечто подобное происходит с вашим партнером, и он, возможно, устал от вас и вашего незрелого отношения. Когда вас упрекают в том, чего вы не делаете, и в том, что им приходится выполнять всю работу по дому, вместо того, чтобы принять на себя свою долю вины, вы очень злитесь. Такое «детское» отношение утомляет их от вас.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, сегодня у тебя не будет того мирного дня, которого ты ожидал, когда проснулся. В планах, которые вы задумали, могут возникнуть некоторые сложности, и некоторые из них, возможно, даже придется отменить. Прежде чем впадать в ярость, поймите, что такие вещи иногда случаются и что вы можете отложить это на другой раз.

Кроме того, если вы заметили, Вселенная уже несколько дней подает вам сигналы о том, что идти туда — не лучшая идея. Научитесь улавливать сигналы, которые посылают вам звезды, и вы не будете удивлены или разочарованы, если что-то пойдет не так, как вы хотите. Иногда что-то должно пойти не так ради вас.

На романтическом уровне не стыдитесь своей иногда сверхчувствительности. Если у вас свидание в кино и фильм заставляет вас плакать, не сдерживайтесь. Им понравится эта чувствительная сторона.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, постарайся больше верить в себя и в свой талант. Не вините себя сегодня, думая, что вы не знаете, что произойдет на работе завтра. Сосредоточьте все усилия на улучшении своего резюме и прекратите всю эту ненужную ерунду.

Если вы недовольны своей работой или сейчас безработный, волноваться – это нормально. Но нытье не решит ваших проблем. Начните искать новую работу или найдите что-то, что соответствует вашим экономическим и эмоциональным потребностям.

С другой стороны, звезды указывают на то, что есть человек, который скучает по вам и уже несколько дней ждет от вас звонка. Если вы пойдете к ним в гости, а не просто возьмете трубку, вы можете сделать их очень счастливыми. Вы будете очень довольны собой, когда вернетесь домой.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, помните, что Рим строился не за один день. Не спешите быстро достичь поставленных целей и отправляйтесь наслаждаться цветами в саду. Если вы не передумаете, вы, как правило, разочаруетесь, и это заставит вас слишком легко сдаться.

Имейте это в виду сейчас, когда вы собираетесь сдаться в достижении своей цели по снижению веса. Как вы знаете, этот процесс не является линейным и просто требует больше времени и усилий с вашей стороны. Поднимите себе настроение, Весы, ведь сегодня вас ждет замечательный день на любовной арене.

Если вы находитесь в отношениях, вы увидите, как ваш партнер отплатит вам за ваше невероятное терпение. Это может быть романтический ужин или небольшая деталь. С другой стороны, если вы одиноки, человек, который вам нравится, попытается вас завоевать.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, похоже, ты упускаешь некоторые возможности, которые дает тебе жизнь, чтобы быть счастливым. Каждый день вы извиняетесь за то, что не выполнили определенные задачи, которые сделали бы вашу жизнь намного счастливее. Ответ на этот вопрос ясен: вы боитесь быть полностью счастливыми.

Вы можете быть удивлены, прочитав это, но правда в том, что людей часто пугает сама идея счастья. Мы настолько привыкли к множеству драм и споров, что, когда у нас под носом оказывается что-то, что может решить все проблемы, мы прячемся. Подумайте об этом сегодня и постарайтесь стать счастливым раз и навсегда.

На любовном фронте постарайтесь завоевать сердце любимого человека. Вы должны внести свой вклад, если хотите, чтобы эти отношения развивались, потому что это не произойдет по волшебству. Вы знаете, что вам нужно делать.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, постарайтесь изменить свой режим сна, чтобы каждый день вставать раньше и максимально использовать свое утро. Вы, конечно, переживаете не лучшие времена, но вам будет полезно пойти куда-нибудь с друзьями или заняться чем-нибудь спортивным утром. Вы увидите, как мало-помалу возвращается характерное для вас хорошее настроение.

Эта горечь может быть вызвана ссорой с партнером или расставанием. Не верьте, что вы единственный человек, который страдает в этой ситуации, потому что, возможно, ваш партнер тоже жаждет наладить отношения с вами. Тем не менее, сейчас не время, поскольку вам обоим нужно дать друг другу немного места и поразмыслить.

Пришло время посмотреть, действительно ли вы скучаете по ним или просто скрываете, как плохо быть одному. Подумайте об этом.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, не изолируйся от людей, которых любишь, когда переживаешь плохие времена. Напротив, именно в таких ситуациях нам как никогда нужна поддержка и понимание наших близких. Но не забудьте хорошо обозначить тех людей, которых вы считаете «своими», потому что вы можете называть другом кого-то, кто этого не заслуживает.

Вы начали осознавать это в тот момент, когда увидели их реакцию на свой плохой участок, но по какой-то причине вы не разорвали эти отношения. Теперь вы думаете, что прошло слишком много времени и терять их бессмысленно. Никогда не поздно набраться мужества как личности и уйти от ложных друзей, которые не знают, как жить в соответствии с определенными обстоятельствами.

Постарайтесь увидеться с ними сегодня и четко определить свое решение и его причину. Они, вероятно, будут удивлены, что вы подняли этот вопрос сейчас, но не потому, что они думают, что поступили правильно.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, сегодня тебе придется поработать немного усерднее, если ты хочешь поднять себе настроение. Ваше начальство предоставило вам сегодня небольшой дополнительный отпуск, так что не пропустите его из-за плохого настроения. Не то чтобы это было чем-то новым, обычно вы все свое свободное время портите, размышляя о вещах из прошлого.

Постарайтесь стереть из головы все то, что так и не получилось. Часто нам приходится признать, что все происходит не так, как мы хотим, и мы должны быть достаточно зрелыми, чтобы принять это. Пессимизм и негатив снизят вашу защиту и энергию и быстро сделают вас больными.

В романтической сфере вы можете чувствовать себя немного растерянным, потому что не нашли идеального человека. Успокойтесь, ведь вы не так стары, как думаете, и этот человек может появиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, возможно, вы забыли об услуге, которую обещали одному из своих лучших друзей. Обязательно сделайте это сегодня, поскольку то, что они вам не напомнили, не означает, что они не нуждаются в этом срочно. Они могут всегда считать вас настолько занятым, что думают, что беспокоят вас, но это неправда.

Источник: magic.horoscope.

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