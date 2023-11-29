Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік частина пенсіонерів отримає доплату до пенсії.

У проекті Держбюджету на 2024 рік враховані зміни у розмірах соціальних виплат та пенсій. Також передбачається підвищення середньої пенсії в Україні до 5 496 гривень до кінця 2023 року. Юристи розповіли, хто отримає надбавку до пенсії з 1 січня 2024 року.

Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, прожитковий мінімум українських громадян планується збільшити з 2 093 гривень до 2 361 гривень. Крім цього, згідно з бюджетом на 2024 рік, планується встановити доплату пенсій для українських пенсіонерів, які отримують пенсії менше, ніж за 10 прожиткових мінімумів.

Розмір надбавки до пенсій становитиме 2,6 тисяч гривень, і її виплачувати планують почати з 1 січня 2024 року.

Юристи також розповіли, що Міністерство соціальної політики передбачає зростання пенсій для українців, які отримали статус пенсіонера не раніше трьох років тому. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд планує підвищення пенсій для українців до рівня 6 тисяч гривень.

Також у наступному році підвищать виплати пенсій громадянам, які отримують найменші пенсії, а пенсії колишнім чиновникам зменшать, якщо вони є необґрунтовано високими. Це заходи спрямовані на зроблення солідарної пенсійної системи більш справедливою.

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