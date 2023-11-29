Согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, часть пенсионеров получит доплату к пенсии.

В проекте Госбюджета на 2024 год учтены изменения в размерах социальных выплат и пенсий. Также предполагается повышение средней пенсии в Украине до 5496 гривен до конца 2023 года. Юристы рассказали, кто получит надбавку к пенсии с 1 января 2024 года.

Согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, прожиточный минимум украинских граждан планируется увеличить с 2093 гривен до 2361 гривен. Кроме этого, согласно бюджету на 2024 год, планируется установить доплату пенсий для украинских пенсионеров, получающих пенсии менее чем за 10 прожиточных минимумов.

Размер надбавки к пенсиям составит 2,6 тысячи гривен, и ее выплачивать планируют начать с 1 января 2024 года.

Юристы также рассказали, что Министерство социальной политики предусматривает рост пенсий для украинцев, получивших статус пенсионера не раньше трех лет назад. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство планирует повышение пенсий для украинцев до 6 тысяч гривен.

Также в следующем году повысят выплаты пенсий гражданам, получающим наименьшие пенсии, а пенсии бывшим чиновникам уменьшат, если они необоснованно высоки. Эти меры направлены на создание солидарной пенсионной системы более справедливой.

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