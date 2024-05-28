Штори – це не лише елемент декору для ваших вікон, а й важлива деталь, яка може створити затишок та змінити атмосферу в кімнаті.

Дотримуючись кількох простих порад, ви зможете легко прати свої штори, не боячись, що вони збіжаться чи втратять свій первинний вигляд.

Вибирайте правильний режим прання

Перш ніж приступити до прання штор, вивчіть етикетку виробника та дотримуйтеся рекомендацій щодо режиму прання. Багато штор можна прати в холодній воді, використовуючи ніжні мийні засоби. Якщо у вас штори з дорогоцінних тканин чи з вишивкою, можливо, вони вимагатимуть більш обережного підходу, і вам знадобиться професійна хімчистка.

Видаліть крючки та ваги

Перед тим, як кинутися прати штори, ретельно видаліть всі крючки та ваги. Це дозволить уникнути пошкоджень та збереже форму вашого виробу. Крім того, це полегшить процес прання та прискорить висихання.

Використовуйте делікатний режим прання

Оберіть режим прання "делікатне" або "ручне прання" на вашій пральній машині. Минайте використання обережних мийних засобів, що не містять агресивних хімічних речовин.

Звертайте увагу на тип тканини

Важливо враховувати тип тканини, з якої виготовлені ваші штори. Наприклад, льняні штори краще прати вручну, уникаючи використання сильних мийних засобів, оскільки льон може втратити свою природню текстуру та колір.

Обережне висихання

Не висушуйте штори прямо на сонці або біля обігрівачів. Висушіть їх, розправивши на плоскій поверхні, або повісьте на шнурки. Уникайте висушування в пральній машині, оскільки це може спричинити зміну форми та розтягнення тканини.

Прасування з обережністю

Якщо штори потребують прасування, використовуйте режим для делікатних тканин та встановлюйте оптимальну температуру. Прасуйте їх навиворіт, щоб уникнути слідів від праски на лицьовій стороні.

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