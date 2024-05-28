Шторы – это не только элемент декора для окон, но и важная деталь, которая может создать уют и изменить атмосферу в комнате.

Следуя нескольким простым советам, вы сможете легко стирать свои шторы, не опасаясь, что они сядут или потеряют свой первоначальный вид.

Выбирайте правильный режим стирки

Прежде чем приступить к стирке, изучите этикетку производителя и следуйте рекомендациям по режиму стирки. Многие шторы можно стирать в холодной воде, используя нежные моющие средства. Если у вас шторы из драгоценных тканей или с вышивкой, возможно, они потребуют более осторожного подхода, и вам понадобится профессиональная химчистка.

Удалите крючки и весы

Перед тем как броситься стирать шторы, тщательно удалите все крючки и весы. Это позволит избежать повреждений и сохранит форму вашего изделия. Кроме того, это облегчит процесс стирки и ускорит высыхание.

Используйте деликатный режим стирки

Выберите режим стирки "нежный" или "ручная стирка" на вашей стиральной машине. Используйте осторожные моющие средства, не содержащие агрессивных химических веществ.

Обращайте внимание на тип ткани

Важно учитывать тип ткани, из которой изготовлены ваши шторы. К примеру, льняные шторы лучше стирать вручную, избегая использования сильных моющих средств, поскольку лен может потерять свою естественную текстуру и цвет.

Осторожное высыхание

Не высушивайте шторы прямо на солнце или возле обогревателей. Высушите их, расправив на плоской поверхности или повесьте на шнурки. Избегайте высушивания в стиральной машине, так как это может привести к изменению формы и растяжению ткани.

Глажка с осторожностью

Если шторы нуждаются в глажке, используйте режим деликатных тканей и устанавливайте оптимальную температуру. Гладьте их наизнанку, чтобы избежать следов от утюга на лицевой стороне.

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