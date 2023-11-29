Стало відомо, чи варто чекати на збільшення пенсійних виплат з 1 грудня 2023 року.

Упродовж 2023 року в Україні, навіть за воєнного стану, були проведені всі заплановані підвищення пенсій. Юристи розповіли, почилаючись на заяву ПФУ, чого чекати пенсіонерам з 1 грудня.

Зокрема, очікується, що з 1 грудня 2023 року розміри пенсій не зміняться. Проте деякі пенсіонери можуть отримати трохи більше через вікові доплати. Так, громадяни, яким у грудні виповниться 70, 75 чи 80 років, отримають додаткову суму до пенсії залежно від віку:

Пенсіонери віком 70–75 років – 300 гривень;

Пенсіонери віком 75–80 років – 456 гривень;

Пенсіонери віком від 80 років і старші – 570 гривень.

Важливо враховувати, що ці доплати пенсії сумуються. Наприклад, якщо у грудні виповнюється 75 років, і до цього отримували 300 гривень на місяць, то у грудні додадуть до пенсій 156 гривень, і загальна сума становитиме 456 гривень.

Однак слід уникати непорозумінь та розрахунків на повну суму, яку можна отримати, досягнувши, наприклад, 75 або 80 років, оскільки надбавка є накопичувальною.

Очікувалося, що підвищення пенсій відбудеться з 1 січня, з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Однак фактичні збільшення виплат пенсій українці отримають лише з березня, враховуючи особливі положення, закріплені в Законі про Державний бюджет.

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