Стало известно, стоит ли ожидать увеличения пенсионных выплат с 1 декабря 2023 года.

На протяжении 2023 года в Украине, даже при военном положении, были проведены все запланированные повышения пенсий. Юристы рассказали, полагаясь на заявление ПФУ, чего ждать пенсионерам с 1 декабря.

В частности, ожидается, что с 1 декабря 2023 размеры пенсий не изменятся. Однако некоторые пенсионеры могут получить немного больше из-за возрастных доплат. Так, граждане, которым в декабре исполнится 70, 75 или 80 лет, получат дополнительную сумму к пенсии в зависимости от возраста:

Пенсионеры в возрасте 70–75 лет – 300 гривен;

Пенсионеры в возрасте 75–80 лет – 456 гривен;

Пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше – 570 гривен.

Важно учитывать, что эти доплаты пенсии суммируются. К примеру, если в декабре исполняется 75 лет, и до этого получали 300 гривен в месяц, то в декабре прибавят к пенсиям 156 гривен, и общая сумма будет составлять 456 гривен.

Однако следует избегать недоразумений и расчетов на полную сумму, которую можно получить, достигнув, например, 75 или 80 лет, поскольку прибавка является накопительной.

Ожидалось, что повышение пенсий произойдет с 1 января с учетом роста прожиточного минимума. Однако фактические увеличения выплат пенсий украинцы получат только с марта, учитывая особые положения, закрепленные в Законе о Государственном бюджете.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.