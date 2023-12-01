Наразі під час мобілізації працівники ТЦК не мають права зупиняти військовозобов'язаних на вулиці для перевірки документів та вручення повістки.

Мобілізація в Україні продовжується. До закінчення поточного року планується розробка законопроєкту, який розширить повноваження працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) з участю Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Наразі під час мобілізації працівники ТЦК не мають права зупиняти військовозобов'язаних на вулиці для перевірки документів та вручення повістки. Новий законопроєкт передбачає розширення їхніх прав. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко в ефірі Radio NV.

За його висловлюванням, наразі під час мобілізації існує нечіткість в питанні законності дій працівників військкомату та громадян, яких вони намагаються залучити до мобілізації.

Нардеп наголосив, що у рамках мобілізації, фактично у працівника Територіального центру комплектування (ТЦК) немає жодного права зупинити особу, вручити їй повістку та вимагати пред'явлення документів. Поліція інколи ухиляється від цього, щоб уникнути створення центру скандалу.

Роман Костенко вважає, що в такій ситуації потрібно розуміти і співробітників ТЦК, в яких стоять плани і людей, яких "незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну".

Нардеп оголосив, що до кінця року, за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ, буде розроблено законопроєкт, який розширить повноваження ТЦК в рамках мобілізації.

"Вони отримають можливість проводити аудіо та відеозаписи, а також перевіряти приписні і документи, наскільки я пам'ятаю", - додав він.

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