Мобилизация в Украине продолжается. До окончания текущего года планируется разработка законопроекта, расширяющего полномочия работников Территориальных центров комплектования (ТЦК) с участием Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.
В настоящее время во время мобилизации работники ТЦК не имеют права останавливать военнообязанных на улице для проверки документов и вручения повестки. Новый законопроект предполагает расширение их прав. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко в эфире Radio NV.
По его словам, в настоящее время во время мобилизации существует нечеткость в вопросе законности действий работников военкомата и граждан, которых они пытаются привлечь к мобилизации.
Нардеп подчеркнул, что в рамках мобилизации, фактически у работника Территориального центра комплектования (ТЦК) нет никакого права остановить личность, вручить ему повестку и требовать предъявления документов. Полиция иногда уклоняется от этого, чтобы избежать создания центра скандала.
Роман Костенко считает, что в такой ситуации нужно понимать и сотрудников ТЦК, у которых стоят планы и людей, которых "незаконно пытаются привлечь, но у которых есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну".
Нардеп объявил, что до конца года, при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, будет разработан законопроект, расширяющий полномочия ТЦК в рамках мобилизации.
"Они получат возможность проводить аудио и видеозаписи, а также проверять приписные документы, насколько я помню", - добавил он.
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