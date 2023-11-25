Олег Скрипка розповів про свого колегу з гурту "Воплі Відоплясова", який зараз воює проти окупантів на передовій.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясов Олег Скрипка розмістив важливе оголошення.

Олег Скрипка розповів, що його колега по гурту "Воплі Відоплясова", музикант Євген Рогачевський та його син, які боронять Україну на передовій, потребують термінової допомоги.

"Друзі, підтримаємо нашого друга, колегу, побратима Євгена Рогачевського та військову частину, в якій він служить🇺🇦", – наголосив Олег Скрипка.

"Вже майже два роки мого життя випало з концертної діяльності з моєю рідною групою ВВ та з родинного затишку. Але вважаю, моє місце зараз тут– у війську. Бо маємо гуртом захистити незалежність нашої держави котру намагається вбити клятий російський імперіалізм", – наголосив Євген Рогачевський.

Гітарист гурту "Воплі Відоплясова" разом зі своїм сином зараз працюють у складі 112 ОБрТрО на східному фронті на передовій (кордон Донецької та Луганської областей). Захисники не мають фінансової можливості самостійно придбати технологічні засоби, що вкрай необхідні для збереження їх життів, тому змущені просити про допомогу.

Зокрема бійцям терміново потрібен захисний анти-FPV «купол», прилад нічного бачення та рації Motorola DP4800e. Загальна мета збору 290 тисяч гривень.

"Брати, я знаю, що ви є! Я кличу вас, відгукніться!", – додав Євген Рогачевський із "Воплі Відоплясова".

Останні новини України:

Олег Скрипка ще більше розчарував українців своїми новими заявами - що наговорив артист.

Олег Скрипка викликав скандал заявами про розпліднення українців.

Лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про музичні уподобання українців.