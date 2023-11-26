Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 26 листопада.

Життя підносить безліч поворотів долі, і ваше може піти у новому напрямку.

Все, що потрібно знати, ви можете знайти в гороскопі Таро.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Заощаджуйте час, Овен. Можливо, сьогодні не найкращий день для започаткування нового проекту. Зачекайте, поки ви не зможете зосередитися та присвятити себе виконанню завдання.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута.

Не купуй більше, ніж тобі треба, Телець. Враховуючи, що на розпродажах так багато речей, може здатися, що зараз саме час купувати дорогі речі. Але пізніше у вас може виникнути каяття покупця, і ви пошкодуєте, що перевищили свій бюджет.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Це нормально бути невпевненим у майбутньому. Коли ви перебуваєте в нових відносинах, багато може статися. Ви можете не знати, чи готові взяти на себе таке велике зобов'язання. Частина вас може відчувати, що вам потрібен час, щоб все обміркувати.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Спільні фінанси можуть ускладнитись. Коли вам потрібно поговорити про те, як витратити гроші сьогодні, дійти згоди буде непросто.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

У тебе багато справ. Сьогодні може бути зайнятіше, ніж зазвичай, і може здатися, що справи йдуть одна за одною, але п'ять годин наступають швидко.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Настав час втілити ваш план у життя. Після того, як ви заклали основу свого проекту, у вас не буде часу марнувати. Чим швидше ви доведете справу до кінця, тим краще.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Мечів, перевернута.

У вас може виникнути відчуття, що ви трохи втратили контроль. Люди схильні робити те, що хочуть, і навіть якщо ви даєте їм хороші поради і допомагаєте їм приймати мудріші та правильніші рішення, не всі вас слухатимуть.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Зірки у перевернутому положенні.

На молитви не завжди відповідають так, як ми очікували, але коли в справу вступає Всесвіт, вона дає нам те, що нам потрібно. Найчастіше це краще, ніж можна було собі уявити.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Карма не завжди пов'язана із справедливістю там, де ми можемо її спостерігати.

Можливо, ви ніколи не побачите, щоб людина отримала те, що, на вашу думку, вона заслуговує, але це не означає, що її наслідки вислизають від неї. Це просто означає, що їхнє життя пішло в іншому напрямку, ніж ваше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Життя рухається швидко, Козеріг. Зараз ви можете трохи розважитися, але потім настав час розпочати роботу і втілити в життя мрії, які ви задумали для свого майбутнього.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева пентаклів.

Ваша інтуїція точна. Ви побачили своє майбутнє уві сні чи баченні, тепер все, що вам потрібно зробити, це заявити про своє право на те, що вже належить вам.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута.

Гарні новини. Проблему, з якою ви намагалися впоратися, вирішено. Зробіть глибокий вдих і розслабтеся. Найгірше позаду, і тепер настав ваш час.

Джерело: yourtango.

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