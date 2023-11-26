Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 26 ноября.

Жизнь преподносит множество поворотов судьбы, и ваша может пойти в новом направлении.

Все, что вам нужно знать, вы можете найти в гороскопе Таро.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Экономьте время, Овен. Возможно, сегодня не лучший день для начала нового проекта. Подождите, пока вы не сможете сосредоточиться и посвятить себя выполнению задачи.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая.

Не покупай больше, чем тебе нужно, Телец. Учитывая, что на распродажах так много вещей, может показаться, что сейчас самое время покупать дорогие вещи. Но позже у вас может возникнуть раскаяние покупателя, и вы пожалеете, что превысили свой бюджет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Это нормально — быть неуверенным в будущем. Когда вы находитесь в новых отношениях, многое может случиться. Вы можете не знать, готовы ли вы взять на себя такое большое обязательство. Часть вас может чувствовать, что вам нужно время, чтобы все обдумать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Совместные финансы могут усложниться. Когда вам нужно поговорить о том, как потратить деньги сегодня, прийти к соглашению будет непросто.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

У тебя много дел. Сегодня может быть более занято, чем обычно, и может показаться, что дела идут одно за другим, но пять часов наступают быстро.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Пришло время претворить ваш план в жизнь. После того как вы заложили основу своего проекта, у вас не будет времени терять зря. Чем быстрее вы доведете дело до конца, тем лучше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая.

У вас может возникнуть ощущение, будто вы немного потеряли контроль. Люди склонны делать то, что хотят, и даже если вы даете им хорошие советы и помогаете им принимать более мудрые и правильные решения, не все будут вас слушать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Звезды в перевернутом положении.

На молитвы не всегда отвечают так, как мы ожидали, но когда в дело вступает Вселенная, она дает нам то, что нам нужно. Зачастую это лучше, чем можно было себе представить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Карма не всегда связана со справедливостью там, где мы можем ее наблюдать.

Возможно, вы никогда не увидите, чтобы человек получил то, что, по вашему мнению, он заслуживает, но это не значит, что его последствия ускользают от него. Это просто означает, что их жизнь пошла в другом направлении, чем ваша.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Жизнь движется быстро, Козерог. Сейчас вы можете немного развлечься, но затем пришло время приступить к работе и воплотить в жизнь мечты, которые вы задумали для своего будущего.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ваша интуиция точна. Вы увидели свое будущее во сне или видении, теперь все, что вам нужно сделать, это заявить о своем праве на то, что уже принадлежит вам.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Хорошие новости. Проблема, с которой вы пытались справиться, решена. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Худшее позади, и теперь пришло ваше время.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.