Незважаючи на те, що багато видів мурах є корисними, допомагаючи у боротьбі зі шкідниками, інколи вони можуть завдати шкоди власному садовому урожаю.

Мурахи можуть стати справжньою надокучливою проблемою для тих, хто веде господарство на дачі чи городі. Їхні гнізда можуть знаходитися під корінням рослин, в підвір'ї чи навіть у самому городі. Ось кілька ефективних порад, які допоможуть вам позбутися мурах та зберегти ваш урожай.

Використовуйте природні репеленти

Одним з ефективних способів утримання мурах подалеку є використання природних репелентів. Мурахи не люблять запахи деяких рослин, таких як м'ята, розмарин, часник, базилік і лаванда. Розсадіть ці рослини поруч із важливими для вас культурами, щоб утримати мурах від їхнього гнізда.

Кавовий грунт як бар'єр

Мурахи не терплять запах кави, тому використання кавового грунту може бути ефективним методом боротьби. Розподіліть кавову гущу навколо рослин або на шляхах, якими мурахи часто рухаються. Кавовий грунт не тільки допомагає відлякати мурах, але і може стати добрим додатковим джерелом органічних речовин для грунту.

Суміш борошна і цукру

Створіть суміш з борошна і цукру в рівних частинах і розподіліть її вздовж шляхів мурах. Ця суміш є для мурах солодкою вакциною, але борошно викликає в них проблеми з перетравленням. Мурахи вносять ці "ласощі" у гніздо, де вони поділяться ними з іншими мурахами, що призведе до знищення колонії.

Лимон та огірок як відштовхувачі

Мурахи не люблять запах кислоти. Використовуйте лимонні або огіркові шкірки, розмістіть їх в місцях, де зазвичай з'являються мурахи. Також можна використовувати сік лимона, розведений водою, як природний репелент для обприскування рослин.

Використання діатомеальної землі

Діатомеальна земля – це природний матеріал, який має властивість вбирати вологу. Розподіліть діатомеальну землю навколо рослин або вздовж шляхів мурах. При контакті з нею мурахи втратять свою захисну оболонку, що призведе до їхньої загибелі.

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