Важливо зауважити, що особи, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю додаткову виплату.

В зв'язку з певними обставинами пенсіонери в Україні можуть отримувати різноманітні додаткові виплати до своїх пенсій. Особи, які досягли 80 років, проживають самотніми та ті, що потребують постійного медичного догляду, можуть отримати додаткову фінансову виплату до своїх пенсій. Такі надбавки до пенсії затверджені Постановою КМ № 611 від 2017 року.

Згідно з положенням "Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд", для отримання цієї доплати слід подати заяву та прикріпити відповідні документи. Розмір цієї доплати до пенсії становить 837 гривень.

Серед необхідних документів для здійснення виплати до пенсії:

Висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду. Паспорт. Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Виписка від Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність інших доплат до пенсії за доглядом.

Розмір доплати до пенсії складає 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю, що наразі становить 2 093 гривні. Таким чином, сума доплати становить 837 гривень.

Важливо зауважити, що особи, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю додаткову виплату.

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