Важно отметить, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту дополнительную выплату.

В связи с определенными обстоятельствами пенсионеры в Украине могут получать различные дополнительные выплаты к своим пенсиям. Лица, достигшие 80 лет, проживают одинокими и нуждающиеся в постоянном медицинском уходе могут получить дополнительную финансовую выплату к своим пенсиям. Такие надбавки к пенсииутверждены Постановлением КМ № 611 от 2017 года.

Согласно положению "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу", для получения этой доплаты следует подать заявление и прикрепить соответствующие документы. Размер этой доплаты к пенсии составляет 837 грн.

Среди необходимых документов для выплаты к пенсии:

Заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода. Паспорт. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Выписка от Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие других доплат к пенсии по уходу.

Размер доплаты к пенсии составляет 40% от размера прожиточного минимума для лиц с утраченной трудоспособностью, что составляет 2 093 гривны. Таким образом сумма доплаты составляет 837 гривен.

Важно отметить, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту дополнительную выплату.

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