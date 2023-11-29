Ваш шкіряний диван, сумочка або автокрісло забруднилися непривабливою плямою, усуньте її за допомогою одного з цих простих методів.

Вироби зі шкіри - це предмети, що вимагають делікатного догляду, тому неприємно, коли на них з'являються плями чорнила, яке важко видалити.

Незалежно від того, чи лопнула ручка у вашій сумочці або фломастер пролився на сидіння автомобіля, вам потрібно діяти швидко, коли чорнило потрапляє на шкіру, щоб запобігти стійкому знебарвленню.

Перш ніж приступити до видалення чорнила зі шкіри, дуже важливо протестувати кожен метод очищення на непомітному місці, щоб переконатися, що він не завдасть довготривалої шкоди вашому диванові, сумочці, автокрісло, гаманці або куртці.

Видаліть чорнило зі шкіри за допомогою рідкого мила.

Як перший крок спробуйте видалити чорнило зі шкіри за допомогою м'якого рідкого мила. Нанесіть кілька крапель засобу для миття посуду на білу ганчірку (кольорова ганчірка може перенести фарбу на шкіру) і промокніть нею чорнильну пляму. Ніколи не використовуйте агресивні засоби для чищення на основі розчинників і не тріть пляму, це може призвести до подальшого поширення пошкодження.

Видаліть чорнило зі шкіри за допомогою медичного спирту.

Якщо промокання мильною ганчіркою виявилося неефективним, спробуйте замість цього використовувати ізопропіловий спирт (також відомий як медичний спирт). Зануріть ватну паличку або білу тканину в ізопропіловий спирт і акуратно промокніть пляму, намагаючись не розмазати чорнило.

Видаліть чорнило зі шкіри за допомогою лаку для волосся.

Цей популярний засіб для укладання волосся творить дива з чорнильними плямами. Нанесіть невелику кількість лаку для волосся на спиртовій основі на ватяну паличку або білу ганчірку, зачекайте кілька секунд і ретельно промокніть пляму.

Джерело: bobvilla.

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