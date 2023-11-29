Ваш кожаный диван, сумочка или автокресло испачкались неприглядным пятном, устраните его с помощью одного из этих простых методов.

Изделия из кожи — это предметы, требующие деликатного ухода, поэтому неприятно, когда на них появляются пятна чернил, которые трудно удалить.

Независимо от того, лопнула ли ручка в вашей сумочке или фломастер пролился на сиденье автомобиля, вам нужно действовать быстро, когда чернила попадают на кожу, чтобы предотвратить стойкое обесцвечивание.

Прежде чем приступить к удалению чернил с кожи, очень важно протестировать каждый метод очистки на незаметном месте, чтобы убедиться, что он не нанесет долговременного ущерба вашему дивану, сумочке, автокреслу, кошельку или куртке.

Удалите чернила с кожи с помощью… жидкого мыла

В качестве первого шага попробуйте удалить чернила с кожи с помощью мягкого жидкого мыла. Нанесите несколько капель средства для мытья посуды на белую тряпку (цветная тряпка может перенести краску на кожу) и промокните ею чернильное пятно. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства на основе растворителей и не трите пятно, это может привести к дальнейшему распространению повреждения.

Удалите чернила с кожи с помощью… медицинского спирта.

Если промокание мыльной тряпкой оказалось неэффективным, попробуйте вместо этого использовать изопропиловый спирт (также известный как медицинский спирт ). Окуните ватную палочку или белую ткань в изопропиловый спирт и аккуратно промокните пятно, стараясь не размазать чернила.

Удалите чернила с кожи с помощью… лака для волос.

Это популярное средство для укладки волос творит чудеса с чернильными пятнами. Нанесите небольшое количество лака для волос на спиртовой основе на ватную палочку или белую тряпку, подождите несколько секунд и тщательно промокните пятно.

Источник: bobvila.

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