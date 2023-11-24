Художниця поділилася про поранення чоловіка, додавши, що це є наслідок вибуху, підготовленого для окупантів.

У світлі повномасштабного вторгнення, що почалося, українська художниця Євгенія Гапчинська ділиться, що її чоловік, який бере участь у захисті України, отримав поранення. Знаменитість виклала фотографії чоловіка-військового з перев'язаною рукою, наголошуючи, що Дмитро постраждав від вибуху ворожої міни.

Гапчинська представила знімки свого коханого, де той на одній із них у військовій формі постає з перев'язаною рукою після отриманої травми. На іншій фотографії Дмитро посміхається, фотографуючись в оливковій кофті на тлі синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів, виглядаючи набагато бадьоріше.

Художниця поділилася про поранення чоловіка, додавши, що це є наслідок вибуху міни ворога. Під постом її шанувальники висловили співчуття пораненому військовому та побажали йому швидкого одужання.

«Швидкого одужання і дякуйте Богові, що він живий; Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому; Все буде добре! Ви впораєтеся. Нехай видужує; Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою; Одужання, низький уклін захиснику; Тримайтеся наші дорогі. Дякую Дмитру за нашу Україну» - підтримали українці у мережі.

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