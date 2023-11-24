Художница поделилась о ранении мужа, добавив, что это следствие взрыва, подготовленного для оккупантов.

В свете начавшегося полномасштабного вторжения украинская художница Евгения Гапчинская делится, что ее супруг, участвующий в защите Украины, получил ранение. Знаменитость выложила фотографии мужа-военного с перевязанной рукой, отмечая, что Дмитрий пострадал от взрыва вражеской мины.

Гапчинская представила снимки своего любимого, где тот на одной из них, в военной форме, предстает с перевязанной рукой после полученной травмы. На другой фотографии Дмитрий улыбается, фотографируясь в оливковой кофте на фоне сине-желтого и красно-черного флагов, выглядя гораздо бодрее.

Художница поделилась о ранении мужа, добавив, что это следствие взрыва мины врага. Под постом ее поклонники выразили соболезнования раненому военному и пожелали ему быстрого выздоровления.

«Быстрого выздоровления и благодарите Бога, что он жив; Искренне сочувствую, желаю выздоровления без осложнений и возвращения домой; Все будет хорошо! Вы справитесь. Пусть поправляется; Пусть раны заживут быстро, пусть война закончится победой; Выздоровление, низкий поклон защитнику; Держитесь наши дорогие. Спасибо Дмитрию за нашу Украину» - поддержали украинцы в сети.

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