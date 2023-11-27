Читання карток Таро на тиждень: гороскоп з 27 листопада по 3 грудня, прогнози карток Таро на тиждень для всіх знаків зодіаку тут.

Овен

У ваших стосунках буде довіра, вірність та близькість. У вашому партнерстві ви відчуєте відчуття балансу та безпеки. Ті, хто перебуває у усталених відносинах, можуть зосередитися на практичних питаннях та плануванні майбутнього. Не будьте поспішними у рішеннях, пов'язаних з любов'ю. Можливі зміни на робочому місці. Буде фінансова безпека, проте будьте обережні під час інвестування. Не відкладайте своє життя на задній план.

Телець

Настав час привнести романтику у ваші стосунки і слідувати поклику свого серця. Якщо вам хтось подобається, дайте йому знати, що ви до нього відчуваєте. Альтернативно, хтось, хто таємно захоплюється вами, може висловити свої почуття до вас. Готуйтеся та вирушайте в дорогу. Ви почнете щось нове, що швидко принесе фінансову винагороду та гроші. Вам може бути надано можливість отримати фінансову вигоду та розширити свій бізнес. Також вказується несподіваний успіх.

Близнюки

Ви відчуєте близький і теплий зв'язок зі своїм партнером, і ваш зв'язок стане глибшим. Ви зможете поєднувати роботу та особисте життя. З'являться можливості для кар'єри та бізнесу, але будьте дуже обережні у своєму виборі; перш ніж приймати рішення, проведіть належне дослідження та збирання фактів. Уникайте прийняття імпульсних фінансових та інвестиційних рішень. Уникайте пліток та офісної політики. Використовуйте свій розум, а не емоції у фінансових питаннях.

Рак

Виникає почуття задоволеності та щастя, і ви задоволені тим, як розвиваються справи. Відносини з вашим партнером будуть теплими та люблячими. Ви досягнете сталого прогресу у своїй роботі та кар'єрі, і ваша робота стане причиною вашої впевненості. Зріла та відповідальна жінка запропонує підтримку та керівництво у вашій роботі. Будьте корисні та підтримуйте оточуючих, але не нехтуйте собою. Ви повинні дбати про себе та ставити свої потреби на перший план.

Лео

Предбачиться стабільне та щасливе сімейне життя, а розвіятися вам допоможуть близькі люди. Будуть добрі новини, пов'язані з дітьми. Вас любитимуть і піклуватимуться. Тим, хто шукає потрібну роботу, швидше за все, зателефонують. Це сприятливий час, щоб розпочати нове підприємство чи проект, використовуючи свої навички та таланти. Співпрацюйте з професіоналами-однодумцями, щоб наблизитись до результату.

Діва

Ви повинні залишатися емоційно врівноваженими, спокійними та врівноваженими, справляючись із негативними ситуаціями та проблемами. Не залучайте інших та не дозволяйте іншим втручатися у ваші сімейні справи/проблеми. Будьте практичні, але також будьте розумними та співчутливими. На роботі ви не можете чекати, доки все станеться само собою; вам доведеться змусити їх працювати на вашу користь. Ваші фінанси суттєво покращаться, і настане стабільність, але будьте ґрунтовні та прагматичні.

Ваги

Ви досягнете більшого у своїх професійних починаннях, якщо докладете додаткових зусиль до всього, що потребує уваги. Старанно працюйте над досягненням своєї мети, навіть якщо вона стає нудною або повсякденною. Ви можете подумати про те, щоб зробити деякі інвестиції для безпеки вашої родини. Але переконайтеся, що ви поєднуєте роботу з сімейним життям і проводите час зі своїм партнером та сім'єю. Ви будете любити свого партнера та беззастережно висловлювати свої почуття.

Скорпіон

Це період очікування та терпіння. Настав час відходу та відступу. Зараз не час робити будь-які дії або приймати рішення, пов'язані з відносинами чи роботою. Настав час переоцінити ваші стосунки, почуття та емоції. Зробіть свій внесок без особливих очікувань. На роботі переоцініть свою позицію та оцініть свій прогрес, перш ніж рухатися далі. Уникайте прийняття будь-яких фінансових рішень. Думай, перш ніж зробити.

Стрілець

Тут гармонія, мир, партнерство та любов. Суперечки та розбіжності будуть вирішені. Будь-які поточні переговори підуть на вашу користь, а суперечки та суперечки будуть вирішені. Відносини стануть сердечними, і стане краще розуміння людей. Зараз настав час досягти реального прогресу у досягненні ваших цілей. Щоб досягти успіху, зберігайте концентрацію та не поспішайте події. Використовуйте свою енергію та зосередьтеся на своїй меті.