Чтения карт Таро на неделю: гороскоп с 27 ноября по 3 декабря, прогнозы карт Таро на неделю для всех знаков зодиака здесь.

Овен

В ваших отношениях будет доверие, верность и близость. В вашем партнерстве вы почувствуете чувство баланса и безопасности. Те, кто находится в устоявшихся отношениях, могут сосредоточиться на практических вопросах и планировании будущего. Не будьте поспешны в решениях, связанных с любовью. Возможны изменения на рабочем месте. Будет финансовая безопасность, однако будьте осторожны при инвестировании. Не откладывайте личную жизнь на задний план.

Телец

Пришло время привнести романтику в ваши отношения и следовать зову своего сердца. Если вам кто-то нравится, дайте ему знать, что вы к нему чувствуете. Альтернативно, кто-то, кто тайно восхищается вами, может выразить свои чувства к вам. Готовьтесь и отправляйтесь в путь. Вы начнете что-то новое, что быстро принесет финансовое вознаграждение и деньги. Вам может быть предоставлена ​​возможность получить финансовую выгоду и расширить свой бизнес. Также указывается неожиданная удача.

Близнецы

Вы почувствуете близкую и теплую связь со своим партнером, и ваша связь станет глубже. Вы сможете совмещать работу и личную жизнь. Появятся возможности для карьеры и бизнеса, но будьте очень осторожны в своем выборе; прежде чем принимать решение, проведите надлежащее исследование и сбор фактов. Избегайте принятия импульсивных денежных и инвестиционных решений. Избегайте сплетен и офисной политики. Используйте свой разум, а не эмоции в финансовых вопросах.

Рак

Возникает чувство удовлетворенности и счастья, и вы удовлетворены тем, как развиваются дела. Отношения с вашим партнером будут теплыми и любящими. Вы добьетесь устойчивого прогресса в своей работе и карьере, и ваша работа станет причиной вашей уверенности. Зрелая и ответственная женщина предложит поддержку и руководство в вашей работе. Будьте полезны и поддерживайте окружающих, но не пренебрегайте собой. Вы должны заботиться о себе и ставить свои потребности на первый план.

Лео

Предвидится стабильная и счастливая семейная жизнь, а развеяться вам помогут близкие люди. Будут хорошие новости, связанные с детьми. Вас будут любить и заботиться. Тем, кто ищет подходящую работу, скорее всего, позвонят. Это благоприятное время, чтобы начать новое предприятие или проект, используя свои навыки и таланты. Сотрудничайте с профессионалами-единомышленниками, чтобы приблизиться к результату.

Дева

Вы должны оставаться эмоционально уравновешенными, спокойными и уравновешенными, справляясь с негативными ситуациями и проблемами. Не вовлекайте других и не позволяйте другим вмешиваться в ваши семейные дела/проблемы. Будьте практичны, но также будьте понимающими и сострадательными. На работе вы не можете ждать, пока все произойдет само собой; вам придется заставить их работать в вашу пользу. Ваши финансы существенно улучшатся, и наступит стабильность, но будьте основательны и прагматичны.

Весы

Вы добьетесь большего в своих профессиональных начинаниях, если приложите дополнительные усилия ко всему, что требует внимания. Усердно работайте над достижением своей цели, даже если она становится скучной или обыденной. Вы можете подумать о том, чтобы сделать некоторые инвестиции для безопасности своей семьи. Но убедитесь, что вы совмещаете работу с семейной жизнью и проводите время со своим партнером и семьей. Вы будете любить своего партнера и безоговорочно выражать свои чувства.

Скорпион

Это период ожидания и терпения. Пришло время отхода и отступления. Сейчас не время предпринимать какие-либо действия или принимать решения, связанные с отношениями или работой. Пришло время переоценить ваши отношения, чувства и эмоции. Вносите свой вклад без особых ожиданий. На работе переоцените свою позицию и оцените свой прогресс, прежде чем двигаться дальше. Избегайте принятия каких-либо финансовых решений. Думай прежде чем сделать.

Стрелец

Здесь гармония, мир, партнерство и любовь. Споры и разногласия будут разрешены. Любые текущие переговоры пойдут в вашу пользу, а споры и споры будут разрешены. Отношения станут сердечными, и станет лучше понимание людей. Сейчас настало время добиться реального прогресса в достижении ваших целей. Чтобы добиться успеха, сохраняйте концентрацию и не торопите события. Используйте свою энергию и сосредоточьтесь на своей цели.

Козерог

В ваших отношениях будет любовь и стабильность. Вы и ваш партнер будете поддерживать друг друга, и вы сможете вместе достичь цели. Остерегайтесь финансовых потерь и воспользуйтесь советом профессионального консультанта. Тратьте разумно, не делайте никаких инвестиций и не берите кредиты. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами на работе или в карьере. Также может присутствовать недовольство своей работой, чувство изоляции.

Водолей

Финансовые, материальные и земные аспекты настроены на улучшение. В любви не будьте импульсивны и поспешны в принятии решений. Уделите немного времени своим отношениям. Проявите терпение и настойчивость, если хотите, чтобы ваши отношения длились долго. Ваша тяжелая работа окупится, и в вашей карьере или бизнесе могут произойти значительные изменения. Будет финансовая стабильность, новые возможности и инвестиции, но будьте осторожны с расходами.

Рыбы

Ваша преданность партнеру будет нерушимой и неоспоримой. На этом этапе ваше внимание будет сосредоточено на доме и семье. Ваши связи и связь с близкими будут крепкими и теплыми. Существует финансовый рост и инвестиционные возможности. Обращайте внимание на практические детали и ставьте реалистичные цели, чтобы добиться успеха. Будет достаточно ресурсов, чтобы потратить их на себя и поддержать других.

Источник: zeenews.

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