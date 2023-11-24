"ПриватБанк" розпочав приймати від громадян України значно зношені чи пошкоджені банкноти іноземної валюти, зокрема долари, та проводити їх обмін на нові шляхом інкасації.

За цю послугу "ПриватБанк" встановлена окрема плата у розмірі 10% від суми обміну. Про це повідомили представники банку, додавши, що отриману суму зараховують на валютну картку клієнта.

Оформлення віртуальної картки "ПриватБанк" є достатньою умовою для скористання цією послугою.

Варто зауважити, що на даний момент нова послуга "ПриватБанк" обміну значно зношених або пошкоджених іноземних валют, таких як долари, працює лише в межах пілотного проєкту у місті Дніпро. Можливість обміну подібних банкнот у "ПриватБанк" доступна там вже протягом місяця.

Проте, в найближчий час передбачається розширення дії програми "ПриватБанк" на весь регіон України, і це планується реалізувати до кінця 2023 року.

Обмін за принципом інкасо включає в себе не всі іноземні валюти; у "ПриватБанк" вказують на дві доступні для цього валюти – долари та євро.

Раніше, у відповідь на скарги щодо якості та віку банкнот доларів, у "ПриватБанк" повідомили, що продають лише банкноти американської валюти, випущені від 1996 по 2013 рік. Кожна така банкнота проходить попередню перевірку, якість якої гарантується банком.

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