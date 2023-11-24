"ПриватБанк" начал принимать от граждан Украины значительно изношенные или поврежденные банкноты иностранной валюты, в частности, доллары, и проводить их обмен на новые путем инкассации.

За эту услугу"ПриватБанк" установлена ​​отдельная плата в размере 10% от суммы обмена. Об этом сообщили представители банка, добавив, что полученную сумму зачисляют на валютную карту клиента.

Оформление виртуальной карты "ПриватБанк" является достаточным условием для использования этой услуги.

Следует заметить, что на данный момент новая услуга"ПриватБанк" обмена значительно изношенных или поврежденных иностранных валют, таких как доллары, работает только в пределах пилотного проекта в городе Днепр. Возможность обмена подобных банкнот у "ПриватБанк" доступна там уже в течение месяца.

Однако в ближайшее время предполагается расширение действия программы "ПриватБанк" на весь регион Украины, и это планируется реализовать до конца 2023 года.

Обмен по принципу инкассо включает в себя не все иностранные валюты; в "ПриватБанк" указывают на две доступные для этого валюты – доллары и евро.

Ранее, в ответ на жалобы по качеству и возрасту банкнот долларов, в "ПриватБанк" сообщили, что продают только банкноты американской валюты, выпущены с 1996 по 2013 год. Каждая такая банкнота проходит предварительную проверку, качество которой гарантируется банком.

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