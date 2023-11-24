Українських пенсіонерів через кілька місяців чекає нове важке випробовування, але не тільки їх.

Тисячі ВПО, серед яких багато пенсіонерів, втратять виплати від держави.

Як пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції, з 1 лютого 2024 року передбачено припинення виплат на проживання великій кількості ВПО. Це станеться згідно з постановою від 11 липня 2023 року № 709.

Але надія на те, що виплати для найбільш незахищених категорій ВПО продовжаться все ж існує. В Уряді вважають, що необхідно підтримати внутрішніх переселенців, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок вторгнення Росії в Україну. Зокрема, продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію. А також – мешканцям територій активних та можливих бойових дій.

Відповідальним відомствам доручено провести аналіз категорій отримувачів виплат ВПО. В Мінреінгреграції зазначили, що до питання щодо підтримки особливо вразливих категорій внутрішніх переселенців, серед яких і пенсіонери з маенькими пенсіями, повернуться на наступному тижні на нараді.

Нагадаємо, у липні Уряд прийняв постанову №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», якою затверджено нову редакцію Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Так, з 1 серпня допомога призначається лише на 6 місяців з можливістю продовжити виплати ще на 6 місяців для певних категорій отримувачів (сімей).

Загальний термін отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення.

Додамо, раніше в Мінреінтеграції попередили про ідентифікацію для пенсіонерів і що треба зробити для отримання пенсії.

Так, протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину. Але у зв’язку із закінченням карантину, саме для них вона відновилася.

Наразі ідентифікація відновлена для тих пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, що стали ВПО до 24 лютого 2022 року. Строк проходження фізичної ідентифікації – до 31 грудня 2023 року.

Але терміни можуть переглянути і продовжити фізичну ідентифікацію для пенсіонерів до 1 квітня 2024 року.

Усім, хто мав пройти ідентифікацію, але не пройшов її обіцяють призупинити виплату пенсій на банківську картку.

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