Украинских пенсионеров через несколько месяцев ждет новое тяжелое испытание, но не только их.

Тысячи ВПЛ, среди которых много пенсионеров, потеряют выплаты от государства.

Как пишет Politeka.net с ссылкой на Минреинтеграции, с 1 февраля 2024 года предусмотрено прекращение выплат на проживание большого количества ВПЛ. Это произойдет согласно постановлению от 11 июля 2023 г. № 709.

Но надежда на то, что выплаты для наиболее незащищенных категорий ВПЛ продолжатся все же существует. В Правительстве считают, что необходимо поддержать внутренних переселенцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства в результате вторжения России в Украину. В частности, продолжить выплаты ВПЛ пенсионерам, имеющим небольшую пенсию. А также жителям территорий активных и возможных боевых действий.

Ответственным ведомствам поручено провести анализ категорий получателей выплат ВПЛ. В Минреингреграции отметили, что к вопросу о поддержке особо уязвимых категорий внутренних переселенцев, среди которых и пенсионеры с пенсиями, вернутся на следующей неделе на совещании.

Напомним, в июле Правительство приняло постановление №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», которым утверждена новая редакция Порядка предоставления помощи на жительство внутри перемещенных лиц. Так, с 1 августа помощь назначается только на 6 месяцев с возможностью продлить выплаты еще на 6 месяцев для определенных категорий получателей (семей).

Общий срок получения пособия не может превышать 12 месяцев с месяца назначения.

Ранее в Минреинтеграции предупредили об идентификации для пенсионеров и что нужно сделать для получения пенсии.

Так, в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина. Но в связи с окончанием карантина именно для них она восстановилась.

В настоящее время идентификация восстановлена ​​для тех пенсионеров и получателей социальных выплат, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Срок прохождения физической идентификации – до 31 декабря 2023 года.

Но сроки могут просмотреть и продлить физическую идентификацию для пенсионеров до 1 апреля 2024 года.

Всем, кто должен был пройти идентификацию, но не прошел ее, обещают приостановить выплату пенсий на банковскую карту.

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