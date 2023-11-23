Ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук ще до повномасштабного вторгнення переїхала до Швейцарії, де живе з чоловіком-мільйонером.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні проєкту "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, на власному прикладі та на прикладі жінок, з якими їй доводилося спілкуватися, розповіла про труднощі, з якими зіштовхуються українки за кордоном.

"У першу чергу, багато жінок діляться своїм емоційним станом. Покинути дім, кохану людину, рідних, роботу та звичне життя і рушити у невідомість з дитиною — це вже великий стрес. Тому потрібен час на прийняття ситуації, адаптацію, пошук однодумців, з якими можна поговорити українською🥹", – пише Іванна Онуфрійчук.

За словами Іванни Онуфрійчук, одна з найбільших проблем – мова, адже щоб почуватися комфортно за кордоном, потрібно в ідеалі знати мову країни, де ви перебуваєте, або хоча б добре володіти англійською.

"Також складність полягає у самореалізації. Якщо в Україні жінка могла бути успішною бізнес-вумен, прикордонницею чи викладачкою в універі, то тут влаштуватися за спеціальністю складніше. Потрібно знати мову, знову ж таки; легалізувати свої документи про освіту, бо не скрізь наші українські дипломи є дійсними😩", – пояснила Іванна Онуфрійчук.

Ведуча уточнила, що в кожній сфері діяльності це відбувається по-різному: іноді достатньо пройти 6-місячні швейцарські курси для підвищення кваліфікації, а в складніших випадках цей процес може тривати навіть декілька років.

"Ну і в Швейцарії, якщо ви офіційно працевлаштовуєтеся, то статус S залишається за вами, але тоді ви вже маєте покривати всі витрати на житло, медичне страхування та все інше самостійно", – додала Іванна Онуфрійчук.

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