Ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук еще до полномасштабного вторжения переехала в Швейцарию, где живет с мужем-миллионером.

На этот раз на своей странице в Instagram ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне проекта "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, на собственном примере и на примере женщин, с которыми ей приходилось общаться, рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются украинки за границей.

"В первую очередь, многие женщины делятся своим эмоциональным состоянием. Оставить дом, любимого человека, родных, работу и привычную жизнь и отправиться в неизвестность с ребенком – это уже большой стресс. Поэтому нужно время на принятие ситуации, адаптацию, поиск единомышленников, с которыми можно поговорить на украинском языке, - пишет Иванна Онуфрийчук.

По словам Иванны Онуфрийчук, одна из самых больших проблем – язык, ведь чтобы чувствовать себя комфортно за границей, нужно в идеале знать язык страны, где вы находитесь, или хотя бы хорошо владеть английским.

"Также сложность состоит в самореализации. Если в Украине женщина могла быть успешной бизнес-вумен, пограничницей или преподавательницей в универе, то устроиться по специальности здесь сложнее. Нужно знать язык, опять же; легализовать свои документы об образовании, потому что не везде наши украинские дипломы являются действительными", - пояснила Иванна Онуфрийчук.

Ведущая уточнила, что в каждой сфере деятельности это происходит по-разному: иногда достаточно пройти 6-месячные швейцарские курсы для повышения квалификации, а в более сложных случаях этот процесс может занять даже несколько лет.

"Ну и в Швейцарии, если вы официально трудоустраиваетесь, то статус S остается за вами, но тогда вы уже должны покрывать все расходы на жилье, медицинское страхование и все остальное самостоятельно", – добавила Иванна Онуфрийчук.

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