Анастасія Приходько зізналася, чому не розповідала багато з минулих скандалів із Меладзе.

Після "Євробачення-2009" відносини між Анастасією Приходькою та Костянтином Меладзе зіпсувалися. Меладзе почав передавати пісні Приходьку іншим артистам, лейбл перервав із нею співпрацю, і її відправили з Москви до Києва. Співачка стверджує, що Меладзе прагнув знищити її як артистку, ще на конкурсі було дуже тяжко.

Приходько, зіштовхуючись із труднощами, почала самостійно займатися своєю творчістю. Коли їй вдалося відновити свою кар'єру, Меладзе знову з'явився у її житті, запропонувавши їм вести проект разом. Продюсер нагадав їй про чинний контракт, змусивши її погодитися на співпрацю, яка стала для неї новим випробуванням.

"До мене ставилися, як до маленької дівчинки, не здатної вирішити якесь важливе питання. Сидять важливі люди та вирішують. Пам'ятаю часи, навіть коли мені їсти не було чого. Адміністратори мені картоплю купували смажену. Мені давали тисячу карбованців на день і я мала приносити чеки, щоб знали, куди я їх витрачала" – ділиться Приходько.

Вона також згадала, Меладзе запропонував Приходьку брати участь у проекті, попередивши, що він забере більшу частину гонорарів, а їй доведеться задовольнятися лише 10%. Це стало для артистки другим важким випробуванням, яке вона пережила.

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