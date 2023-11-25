Клієнт "ПриватБанк" розповіла про неадекватну турботу банку. Чоловік пояснив, що здійснив покупку в інтернет-магазині Розетка, у призначений час поїхав забирати товар у точці видачі. На місці виявилось, що забрати його неможливо, оскільки гроші "ПриватБанк" списав з картки, але вони не дійшли до магазину.

Така скарга з'явилась на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" зателефонував оператору, який пояснив - гроші були заблоковані. При цьому йому навіть не змогли пояснити у чому причина та навіщо це було зроблено. Оператор "ПриватБанк" запропонував оформити заявку на розблокування грошей. Після цього у точці видачі запропонували скасувати замовлення та сплатити товар окремо на місці.

Але на цьому історія не закінчилась. Система "ПриватБанк" продовжила збоїти і банк Розетці таки списав гроші з рахунку клієнта. "ПриватБанк" замість того, щоб проінформувати чоловіка вирішив запустити процедуру чарж-бека та заблокував банківську картку. Термін блоку та повернення грошей 45-120 днів.

"Після жорсткого спілкування з підтримкою ПриватБанку, мовляв якого дідька? Ви мало того мене підставили з покупкою — витратили більше години мого часу, то ще вирішили заблокувати мої гроші на термін процедури чаржбека? Заявка ж була лише на розблокування грошей. Процедура чарж-бека була скасована, потім просто зв'язалися зі службою підтримки Розетка, і ось сьогодні гроші повернули на рахунок", - додав клієнт "ПриватБанк".

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