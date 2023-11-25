Клиент "ПриватБанк" рассказала о неадекватной заботе банка. Мужчина объяснил, что совершил покупку в интернет-магазине Розетка, в назначенное время уехал забирать товар в точке выдачи. На месте оказалось, что забрать его невозможно, поскольку деньги ПриватБанк списал с карточки, но они не дошли до магазина.

Такая жалоба появилась на специализированном сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанк" позвонил оператору, который объяснил – деньги были заблокированы. При этом ему даже не смогли объяснить, в чем причина и зачем это было сделано. Оператор "ПриватБанк" предложил оформить заявку на разблокировку денег. После этого в точке выдачи было предложено отменить заказ и оплатить товар отдельно на месте.

Но на этом история не закончилась. Система "ПриватБанк" продолжила сбоить и банк Розетке таки списал деньги со счета клиента. "ПриватБанк" вместо того, чтобы проинформировать мужчину, решил запустить процедуру чарж-бека и заблокировал банковскую карточку. Срок блока и возврат денег 45-120 дней.

"После жесткого общения с поддержкой ПриватБанка, мол какого черта? Вы мало того меня подставили с покупкой — потратили больше часа моего времени, так еще решили заблокировать мои деньги на срок процедуры чаржбека? Заявка же была только на разблокировку денег. Процедура чарж-бека была отменена, затем просто связались со службой поддержки Розетка, и вот сегодня деньги вернули на счет", - добавил клиент "ПриватБанк".

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