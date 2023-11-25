Особи, що постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на різні види пенсій та додаткові пільги.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, що проживають в забруднених зонах через катастрофу на ЧАЕС, можуть бути збільшені за рахунок доплат. Юристи пояснили дію порядку здійснення доплат та підвищень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В Україні декілька років тому було відновлено право на отримання доплати пенсій однієї, двох або трьох мінімальних заробітних плат для непрацюючих пенсіонерів, які проживають на території радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Крім того надбавки до пенсії виплачують тим пенсіонерам, які проживать в забруднених зонах внаслідок підриву ЧАЕС, тобто так званих третій або другій зоні. Це жителі Рівненської, Волинської, Житомирської та частини Київської області.

Право на отримання доплати до пенсії має: пенсіонер, проживає в одній із зон радіоактивного забруднення, не працює офіційно на даний момент та яка має відповідне посвідчення особи, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Розміри доплат до пенсії визначаються залежно від зони проживання пенсіонера:

друга передбачає доплату у розмірі трьох мінімальних заробітних плат щомісяця.

третя зона передбачає доплату у розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісяця.

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