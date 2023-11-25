Лица, пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на различные виды пенсий и дополнительные льготы.

Пенсии неработающим пенсионерам, проживающим в загрязненных зонах из-за катастрофы на ЧАЭС, могут быть увеличены за счет доплат. Юристы объяснили действие порядка осуществления доплат и повышений лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

В Украине несколько лет назад было восстановлено право на получение доплаты пенсий одной, двух или трех минимальных заработных плат для неработающих пенсионеров, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Кроме того, надбавки к пенсии выплачивают тем пенсионерам, которые проживают в загрязненных зонах в результате подрыва ЧАЭС, то есть так называемых третьей или второй зоне. Это жители Ровенской, Волынской, Житомирской и части Киевской области.

Право на получение доплаты к пенсии имеет: пенсионер, проживающий в одной из зон радиоактивного загрязнения, не работающий официально на данный момент и имеющий соответствующее удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Размеры доплат к пенсии определяются в зависимости от зоны проживания пенсионера:

вторая предусматривает доплату в размере трех минимальных заработных плат ежемесячно.

третья зона предусматривает доплату в размере двух минимальных заработных платежемесячно.

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