Пенсии неработающим пенсионерам, проживающим в загрязненных зонах из-за катастрофы на ЧАЭС, могут быть увеличены за счет доплат. Юристы объяснили действие порядка осуществления доплат и повышений лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
В Украине несколько лет назад было восстановлено право на получение доплаты пенсий одной, двух или трех минимальных заработных плат для неработающих пенсионеров, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Кроме того, надбавки к пенсии выплачивают тем пенсионерам, которые проживают в загрязненных зонах в результате подрыва ЧАЭС, то есть так называемых третьей или второй зоне. Это жители Ровенской, Волынской, Житомирской и части Киевской области.
Право на получение доплаты к пенсии имеет: пенсионер, проживающий в одной из зон радиоактивного загрязнения, не работающий официально на данный момент и имеющий соответствующее удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Размеры доплат к пенсии определяются в зависимости от зоны проживания пенсионера:
- вторая предусматривает доплату в размере трех минимальных заработных плат ежемесячно.
- третья зона предусматривает доплату в размере двух минимальных заработных платежемесячно.
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